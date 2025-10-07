МТС Музыка и платформа hh.ru изучили вкусы 3 тыс. российских соискателей, чтобы выявить музыкальные предпочтения в рабочее время и определить популярные жанры в разных профессиях. Результаты показали, что рок чаще слушают в сфере ИТ и в медицине, а классическую музыку предпочитают специалисты по добыче сырья и бухгалтеры. Подробности — в распоряжении «Инка».
Согласно опросу, руководители (54%) наиболее часто включают музыку на работе, за ними следуют специалисты среднего уровня (44%), а джуниоры (22%) занимают третье место по частоте прослушивания. Более половины респондентов (58%) используют официальные стриминговые сервисы.
Относительно географии, поп-музыку чаще слушают в Республике Татарстан (32%), рок — в Самарской области и Санкт-Петербурге (по 26%). Электронная музыка, хип-хоп, металл и классика популярны в Пермском крае (18%), Новосибирской области (18%), Санкт-Петербурге (10%) и Москве (6%) соответственно. Джаз предпочитают в Ростовской области (6%), а инди — в Самарской области (6%). Республика Башкортостан лидирует по прослушиванию шансона (7%).
65% участников исследования включают музыку во время выполнения рабочих задач, особенно в Пермском крае, Свердловской области (по 79%) и среди IT-специалистов (83%). 59% выбирают музыку для пути от работы или учебы до дома, а 29% — в перерывах.
Песни иностранных исполнителей прослушиваются чаще, чем русскоязычные (53% против 47%). Молодежь до 24 лет и люди 35–44 лет, а также те, кто старше 55 лет, предпочитают отечественных артистов.
Большинство (61%) респондентов предпочитают мажорную музыку для создания комфортного фона. 59% запускают плеер для создания приятной атмосферы, 52% — для формирования настроения, а 43% — для отвлечения от внешних раздражителей. Самые популярные музыкальные годы — 2020-е (40%).