МТС Музыка и платформа hh.ru изучили вкусы 3 тыс. российских соискателей, чтобы выявить музыкальные предпочтения в рабочее время и определить популярные жанры в разных профессиях. Результаты показали, что рок чаще слушают в сфере ИТ и в медицине, а классическую музыку предпочитают специалисты по добыче сырья и бухгалтеры. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Согласно опросу, руководители (54%) наиболее часто включают музыку на работе, за ними следуют специалисты среднего уровня (44%), а джуниоры (22%) занимают третье место по частоте прослушивания. Более половины респондентов (58%) используют официальные стриминговые сервисы.

Какие жанры популярны среди разных профессий

Поп-музыка: финансы и бухгалтерия (43%), юристы, высший и средний менеджмент (по 39%), административный персонал (37%).

Рок: ИТ (30%), медицина и фармацевтика (27%), добыча сырья (26%).

Электронная музыка: производство и сервисное обслуживание (22%), ИТ (16%), продажи, обслуживание клиентов, маркетинг, реклама и PR (по 13%).

Рэп и хип-хоп: рабочий персонал (18%), добыча сырья (15%), маркетинг, реклама и PR (12%).

Метал: ИТ (10%), транспорт, логистика, перевозки и добыча сырья (по 9%), автомобильный бизнес и искусство, развлечения, массмедиа (по 7%).

Классическая музыка: добыча сырья (9%), высший и средний менеджмент (8%), наука, образование и финансы, бухгалтерия (по 7%).

Джаз: искусство, развлечения, массмедиа (9%), закупки, высший и средний менеджмент, маркетинг, реклама и PR (по 6%), медицина и фармацевтика, строительство и недвижимость (по 5%).

Инди: искусство, развлечения, массмедиа (14%), маркетинг, реклама и PR (7%), административный персонал (6%).

Шансон: автомобильный бизнес (7%), закупки (6%), рабочий персонал (5%).

Относительно географии, поп-музыку чаще слушают в Республике Татарстан (32%), рок — в Самарской области и Санкт-Петербурге (по 26%). Электронная музыка, хип-хоп, металл и классика популярны в Пермском крае (18%), Новосибирской области (18%), Санкт-Петербурге (10%) и Москве (6%) соответственно. Джаз предпочитают в Ростовской области (6%), а инди — в Самарской области (6%). Республика Башкортостан лидирует по прослушиванию шансона (7%).

65% участников исследования включают музыку во время выполнения рабочих задач, особенно в Пермском крае, Свердловской области (по 79%) и среди IT-специалистов (83%). 59% выбирают музыку для пути от работы или учебы до дома, а 29% — в перерывах.

Песни иностранных исполнителей прослушиваются чаще, чем русскоязычные (53% против 47%). Молодежь до 24 лет и люди 35–44 лет, а также те, кто старше 55 лет, предпочитают отечественных артистов.

Большинство (61%) респондентов предпочитают мажорную музыку для создания комфортного фона. 59% запускают плеер для создания приятной атмосферы, 52% — для формирования настроения, а 43% — для отвлечения от внешних раздражителей. Самые популярные музыкальные годы — 2020-е (40%).