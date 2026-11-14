Эксперты «Авито Недвижимости» составили подборку загородных домов в Московской области, которые по архитектуре и расположению напоминают резиденцию семьи Калленов из киносаги «Сумерки». В список вошли пять коттеджей стоимостью от 400 млн до 909,3 млн рублей. Все объекты находятся в окружении лесных массивов и отличаются панорамным остеклением, современными интерьерами и большой площадью.

Самым дорогим объектом стал двухэтажный коттедж площадью 1700 кв. м в поселке «Шервуд» на Новорижском шоссе. За дом на участке 1,5 га продавец просит 909,3 млн рублей.

Внутри находятся шесть спален, кабинет, кинотеатр, гостиная с камином и спа-комплекс с бассейном, сауной и хаммамом. Также предусмотрены гараж на три автомобиля и отдельные помещения для персонала. Архитектура дома включает большие стеклянные поверхности с видом на окружающий лес.

Второе место по стоимости занимает одноэтажный кирпичный дом площадью 843 кв. м в поселке «Жуковка-3» на Рублево-Успенском шоссе. Объект продают за 784,2 млн рублей вместе с участком 30 соток.

В коттедже оборудованы мастер-спальня, две детские комнаты, дополнительная спальня и несколько зон для приготовления пищи. Для персонала предусмотрен отдельный блок с собственным входом.

За 715 млн рублей предлагается коттедж площадью 890 кв. м в поселке «Никольская слобода» в 9 км от МКАД. Дом построили в 2026 году на участке 20 соток. В его отделке использованы натуральные материалы, включая американский орех. Главная гостиная имеет потолки высотой 7,5 метра, а спа-комплекс занимает 160 кв. м.

Помимо бассейна, сауны и хаммама, в доме есть шесть спален и гараж на четыре автомобиля. На территории также расположен отдельный дом для персонала.

Еще один объект находится в поселке «Ренессанс Парк» в 20 км от МКАД. Двухэтажный коттедж площадью 622 кв. м выставлен на продажу за 670 млн рублей. Дом расположен на участке 30,2 сотки у границы лесного массива.

Внутри предусмотрены четыре детские и взрослая спальные зоны, кабинет, сауна и крытая терраса. Высота потолков достигает 7,2 метра. По информации продавца, планировка и расположение здания обеспечивают приватность, а окна не выходят непосредственно на соседние дома.

Наиболее доступным в подборке оказался трехэтажный коттедж площадью 637 кв. м в деревне Милорадово на Калужском шоссе. Дом построили в 2021 году, его стоимость составляет 400 млн рублей. На участке 15 соток оборудованы открытый бассейн размером 3 на 6 метров и русская баня.

Внутри установлены домашний лифт, система вентиляции с подогревом воздуха и климатическое оборудование. На территории также действует система видеонаблюдения с распознаванием лиц.

Высокие цены объектов соответствуют общему уровню элитного загородного рынка Подмосковья. По данным NF Group, которые приводит «РБК Недвижимость», совокупная стоимость предложения такого жилья по итогам третьего квартала 2026 года превысила 1 трлн рублей.

За год показатель увеличился на 16%. Средняя цена коттеджа на вторичном рынке достигла 482 млн рублей, а в новых проектах делюкс-класса — 1,4 млрд рублей. Значительная часть предложения по-прежнему сосредоточена на Новорижском и Рублево-Успенском направлениях.

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