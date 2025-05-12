Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха». Новый центр, инициатором которого выступил МФТИ, будет специализироваться на передовых технологических направлениях, включая микроэлектронику, квантовые вычисления, биомедицину, телекоммуникации, аэрокосмические системы, искусственный интеллект, робототехнику и беспилотный транспорт.

Инфраструктура центра разместится в подмосковном Долгопрудном и объединит научно-исследовательские лаборатории с производственными мощностями. Согласно планам, реализация проекта обеспечит создание более 6,3 тыс. высококвалифицированных рабочих мест к 2039 году.

Уже около 20 компаний выразили заинтересованность в сотрудничестве с «Долиной Физтеха». Среди планируемых проектов — разработка интеллектуальных систем для электронного машиностроения, производство инновационных препаратов для лечения прогрессирующей близорукости, создание беспилотных погрузчиков и другие перспективные инициативы.

Как отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 12 мая, подобные технологические площадки играют ключевую роль в поддержке инновационных компаний, способствуя коммерциализации научных разработок и их внедрению в реальный сектор экономики.