Поисковой ИИ-движок от «Яндекса» «Нейро» получил «рассуждающую» модель YandexGPT 5 для поиска информации в интернете. Ранее режим рассуждений появился и у голосового ассистента Алиса. «Инк.» испытал на разных сценариях возможности новой модели.

Рассуждающие модели оптимизированы для выполнения сложных логических и многоэтапных задач. В режиме «рассуждений» генерация ответа разделяется на серию промежуточных шагов. Вместо мгновенной статистической генерации модель тратит больше вычислительных ресурсов на разбиение запроса пользователя на подзадачи, анализ альтернативных решений и самопроверку, что повышает точность и объяснимость результатов.

Такие модели способны исправлять собственные ошибки в процессе рассуждений и лучше справляются с математическими, логическими и фактологическими задачами.

До сих пор российские разработчики не выпускали «рассуждающие» модели — больше всего в этом преуспели OpenAI с нейросетями серии «o» (семейства o1 и o3) и DeepSeek с их нашумевшей R1.

Режим «рассуждений» в сервисах «Яндекса» поддерживается моделью YandexGPT 5. Она уже используется в Алисе для генерации более осмысленных ответов и поиска в интернете. Однако для использования такой функции пользователю необходимо иметь подписку «Плюс» с включенной опцией «Алиса Про».

В нейросетевом поиске «Яндекса» под названием «Нейро» функция «рассуждений» также начала работать в бета-режиме. Там она помогает найти более точный ответ на запрос пользователя. Для этого модель сначала «думает» над запросом, проводит поиск по источникам, проверяет наличие противоречий между ними и структурирует итоговый ответ. При открытии вкладки рассуждений можно увидеть, как именно «думала» модель. Работает новая функция далеко не со всеми запросами.