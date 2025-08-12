Российские сервисы Twinby и Сетка сделали креативную коллаборацию — внедрили в дейтинг-приложение карьерные разделы пользователей. Такая интеграция нацелена поймать сразу двух зайцев: найти партнера и по работе, и по жизни. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Обновление появилось в анкетах пользователей в разделе «Сфера работы». Пользователи могут расширить описание своей деятельности и добавить туда ссылку на профессиональный аккаунт в Сетке.

Преимуществом такой интеграции является смена фокуса внимания с внешности партнера, и, к примеру, его знака зодиака на другие аспекты. Намного полезнее для своих нервных клеток сразу узнать, чем человек живет. В конце-концов, совпадают ли не только ваши интересы, но и графики работы? Получится ли находить время на свидания и будущей совместной жизни?

Кстати, создатели идеи утверждают, что особое внимание разработчики уделили безопасности личных данных. При регистрации на сервисах пользователей обяжут проходить верификацию и психологический тест на совместимость, а также проверят подлинность данных о месте работы (и не слукавишь, что ты директор всего на свете). Таким образом обе платформы позволяют с самого начала строить общение на честности.