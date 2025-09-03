В работе ИИ-сервиса ChatGPT, разработанного американской компанией OpenAI, произошел сбой, следует из данных Downdetector. По информации портала, наибольшее число жалоб поступило из европейских стран и США. Пользователи чаще всего (82%) жаловались на перебои в работе непосредственно ChatGPT, 15% — на проблемы с сайтом, а 2% — на трудности со входом в приложение. Корреспондент «Инка» поинтересовался у нейросети, что с ней произошло.

Редакция «Инка»

Нейросеть признала, что 3 сентября многие пользователи жалуются на то, что ChatGPT отправляет пустые ответы или вовсе не отвечает. Она отметила, что на статус-странице компании OpenAI размещено сообщение: «ChatGPT не отображает ответы». Это означает, что проблема официально признана, и специалисты ее расследуют.

При этом тесты в некоторых случаях показывают, что ChatGPT работает — значит, сбой затрагивает не всех одновременно, возможны региональные или пользовательские различия, отметила нейросеть.

Среди возможных причин она назвала серверные неполадки (перегрузки, сбои или аварии на стороне OpenAI), локальные проблемы (например, браузерные расширения) и сетевое окружение (блокировки на уровне маршрутизации, корпоративные или страновые ограничения)

Чтобы попробовать исправить ситуацию, нейросеть посоветовала очистить кэш и cookies, сменить браузер и отключить расширение, а если работа идет через корпоративную сеть, стоит проверить, не блокируются ли домены chat.openai.com или api.openai.com на уровне провайдера или фаерволла.

Однако ChatGPT добавил, что если дело в глобальном сбое на стороне OpenAI — исправить проблему не получится, остается только подождать восстановления.