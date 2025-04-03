Макроэкономические потрясения 2022–2024 годов оказали влияние на деловую активность российского бизнеса. Несмотря на то, что санкционные ограничения и уход иностранных компаний создали дополнительные вызовы для МСП, многие предприниматели смогли адаптироваться и даже получили преимущество.

Согласно исследованию директора Центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС Степана Земцова «Источники роста деловой активности в регионах России в условиях внешних шоков», за исследуемый период, в 27 регионах наблюдался ежегодный рост деловой активности, но в 11 она так и не восстановилась.

Макроэкономические потрясения 2022–2024 годов несут значительные риски для региональных экономик. К ним относятся ввод торговых, финансовых и других санкций, уход иностранных компаний, разрыв производственных цепочек, отток кадров, а также рост цен и стоимости заемного финансирования.

В 2022 году, несмотря на общее сокращение количества МСП, в 58 регионах наблюдался околонулевой рост числа новых предприятий. По мнению Земцова, это связано с освобождением рыночных ниш после ухода иностранных компаний.

В 2024 году число субъектов МСП превысило не только досанкционные, но и доковидные значения, причем рост наблюдался во всех субъектах. По данным «Опоры России», в начале 2025 года показатель увеличился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Таким образом, количество субъектов МСП достигло 6,588 млн.

В тоже время в 11 регионах деловая активность после 2022 года так и не восстановилась. Это регионы вблизи Европейского союза, Украины и на Дальнем Востоке. Так, число МСП в 2024 году оказалось меньше, чем в 2021-м в Вологодской, Сахалинской, Архангельской, Псковской, Брянской, Курской, Тамбовской, Орловской областях, в Севастополе, Крыму и Коми.

Как отмечается в исследовании, в Сахалинской и Архангельской областях, а также в Коми деловая активность пострадала из-за разрыва связей и ухода иностранных инвесторов.

В Псковской, Брянской, Курской, Вологодской и Орловской областях негативный эффект оказали ограничения во внешней торговле, в Вологодской области, Крыму и Севастополе — санкции, а в Тамбовской области — отток специалистов в производство и на военную службу.

Однако в исследовании РАНХиГС отмечается, что государственная политика, направленная на улучшение делового климата и сохранение спроса, способствует росту деловой активности. Меры поддержки инвесторов оказались востребованными в период трансформации экономики. В частности, реализация крупных инфраструктурных проектов потребовала привлечения местного МСП.

По словам автора исследования, потеря предпринимательского капитала может иметь долгосрочные последствия для регионального развития. Уменьшение числа МСП на 1% может привести к последующему уменьшению валового регионального продукта (ВРП) на душу населения на 0,1–0,5%.

Вместе с тем, в 2022–2024 годах наблюдался ежегодный рост МСП в 27 регионах, в том числе с крупными городскими агломерациями с диверсифицированной экономикой и развитым обрабатывающим сектором. Еще в 48 областях в 2023 году был отмечен восстановительный рост, связанный, например, с ростом объемов госзаказа и увеличением доходов населения из-за дефицита кадров.

В результате за 2022–2024 годы произошло территориальное смещение деловой активности. Среди МСП доля компаний из Московской и Ленинградской областей, а также Москвы выросла на 1,6 п. п., до 22%, обеспечив 42% всего прироста по стране.

По мнению эксперта Совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Наиля Шахвалиева, ситуация 2022–2024 годов оказала неоднозначное влияние на сектор МСП в России.

Он отметил, что с одной стороны, уход ряда иностранных компаний и санкционные ограничения создали дополнительные вызовы, такие, как разрыв поставок, снижение доступности импортных комплектующих и технологий. С другой, бизнес оперативно адаптировался, освоив новые логистические маршруты и перенацелив внешнеторговые связи на страны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.