Создатели инвестировали около 50 млн руб. в разработку массовой многопользовательской онлайн-игры (MMORPG) «Синеус», посвященной брату Рюрика и Трувора из «Повести временных лет». Об этом сообщили сами предприниматели изданию «Ведомости».

Андрей Крылов, основатель HR-платформы Skillaz, считает, что проект «Синеус» способен со временем перерасти во франшизу. Сейчас проект находится на стадии предпродакшена, а релиз намечен на 2027 год. Для привлечения инвестиций разработчики до конца 2025 года планируют запустить одноименный международный венчурный фонд.

В планах также создание собственного издательства, которое должно заработать в ближайшие два года. Руководить им будет Ярополк Раш, ранее занимавший пост продуктового директора «Канобу» и Wargaming.

По словам Крылова, «Синеус» задуман как «уникальная вселенная на пересечении научной фантастики и фэнтези», вдохновленная мифологией и историей России и соседних регионов. В центре сюжета окажется князь Синеус, легендарный брат Рюрика и Трувора, призванный вместе с ними управлять славянскими и финно-угорскими племенами.

Разработкой руководит бывший геймдизайнер Wargaming Александр Минкин, а за операционное управление отвечает экс-глава офиса My.Games в Абу-Даби Роман Горошкин.