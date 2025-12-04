Российские цифровые экосистемы в 2025 году не только укрепляют свои позиции, но и выходят в лидеры в новых категориях, свидетельствуют результаты ежегодного исследования «Любимые бренды россиян» от OMI (Online Market Intelligence). Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

В сегменте «нейросети», включенном в исследование впервые, лидером стал американец ChatGPT (32,2%), бронза досталась китайцу DeepSeek (20,6%). Но и отечественные решения показали высокую популярность. «Алиса AI» была названа любимым ИИ-сервисом почти каждым четвертым участником опроса (22,9%), она оказалась на втором месте рейтинга. За ней следуют GigaChat (11%), а пятое и шестое места разделили «Шедеврум» от «Яндекса» и «Кандинский» от «Сбера».

Читайте также В России запускается новый цикл рейтинга лидеров цифровой трансформации

Исследование OMI проводится с 2008 года и основано на опросе 1,5 тыс. респондентов в крупных городах России, что позволяет отследить устойчивые потребительские тренды.

Замеры в виде количественных и качественных исследований происходят по 70 категориям.

В топ-20 на вершине общего рейтинга сохраняются глобальные гиганты: южнокорейский Samsung — 12%, немецкий Adidas — 11,1% и американский Nike — 10,5%. Эти бренды не двигаются с мест и продолжают оставаться самой узнаваемой и стабильной «тройкой». В топ-10 также остаются американская Apple (6-е место), немецкий BMW (7-е) и немецкая Puma (10-е), хоть у всех троих есть небольшие просадки по сравнению с прошлым годом. Российские лидеры — «Яндекс» (+1 позиция) и Ozon (+3 позиции) — закрепились в пятtрке, подтверждая растущую лояльность к локальным цифровым экосистемам.

Самый заметный рывок сделал российский O’stin — плюс 6 позиций, что выводит бренд одежды на 12-е место. Значительный рост показывает и «Пятерочка» (+4 позиции), усилив присутствие в топ-20. Sony (Япония) поднимается на +2, а Ozon, как и раньше, удерживает статус одного из самых быстрорастущих игроков (+3). Все эти изменения показывают, что в 2025-м потребитель активно переориентируется на локальные ретейл-бренды и практичные категории.

В то же время сразу несколько известных международных брендов ощутимо просели. Китайская Xiaomi — минус 4 позиции, немецкий Bosch — минус 2. Самое драматичное падение — у Mercedes (Германия) и LG (Южная Корея), обе компании теряют по 7 строк. Японская Toyota откатывается на минус 6, что выталкивает ее в конец списка. Падения в автомобильном и бытовом сегментах выглядят системными: на фоне роста локального ретейла международные бренды теряют узнаваемость и эмоциональную близость к аудитории.