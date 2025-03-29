Ассоциации розничной (АКОРТ) и электронной торговли (АКИТ) запустили кампанию по продвижению отечественных брендов и товаров — «Сделано в России», сообщили организаторы. Она направлена на стимулирование спроса «через любовь» к российским брендам и производителям.

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Участники кампании планируют обеспечить не менее 50 млн рекламных контактов ежемесячно, а также добиться роста продаж отечественных товаров и выручки производящих их компаний не менее чем на 10 % ежегодно, сказано в сообщении.

В проекте принимают участие члены обеих ассоциаций, представляющие более половины рынка розничной торговли и 90% рынка электронной торговли. Они объединят все активности, направленные на продвижение отечественных товаров и брендов, а информация о проекте «Сделано в России» появится в розничных магазинах по всей стране и на электронных торговых площадках.

В середине марта Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) предложила председателю правительства Михаилу Мишустину рассмотреть принятие мер поддержки российских IT-компаний в условиях возможного возвращения зарубежных вендоров. По их данным, некоторые их них уже начали рекрутинг бывших сотрудников.



