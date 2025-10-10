В центре Рима прекратило работу одно из старейших кафе Европы — Antico Caffè Greco, основанное в 1760 году. Считается, что именно здесь Николай Гоголь работал над «Мертвыми душами», а также собирались десятки известных писателей, художников и философов XIX–XX веков.

Помещение кафе находится на улице Кондотти в довольно престижном квартале — по соседству расположились модные дома Gucci и Prada, а также бутики ювелирных брендов Bulgari и Cartier. Здание принадлежит благотворительной организации Ospedale Israelitico di Roma (Еврейская больница Рима).

Руководство учреждения подтвердило, что кафе больше не будет работать в прежнем формате, а в историческом помещении откроется новое заведение — его концепция пока не раскрывается.

В 2017 году между владельцем здания и арендатором ресторана начался юридический конфликт, который длился восемь лет. Собственник отказался продлевать аренду, требуя освободить помещение, тогда как управляющие настаивали на сохранении культурного статуса кафе. Судебные разбирательства завершились в пользу собственника.



Antico Caffè Greco считалось не только туристическим символом Рима, но и центром притяжения европейской интеллигенции. В разные годы его гостями были Лорд Байрон, Иоганн Вольфганг Гете, Рихард Вагнер, Иосиф Бродский, Иван Тургенев, Федор Тютчев и многие другие.

Интерьер заведения сохранял атмосферу XIX века: мраморные столики, старинные зеркала и стены, украшенные портретами знаменитых посетителей.