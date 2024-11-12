Проблема утечек конфиденциальной информации для российского бизнеса стоит особенно остро, однако 26% компаний считают ее несущественной. При этом сотрудники 25% компаний подтвердили, что за последние три года в их организации происходили утечки данных, и чаще всего их было две и более. К такому выводу пришли в ГК InfoWatch. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

Согласно результатам опроса, каждая четвертая российская компания не считает утечки данных серьезной угрозой. 21% участников опроса полагают, что это несущественная проблема, а 5% уверены, что это вовсе не проблема для предприятия.

Разглашение конфиденциальных данных стало одной из главных угроз для бизнеса. За прошлый год было зарегистрировано 656 случаев кражи информации, в результате которых в сеть попало более 1,1 млрд записей персональных данных и множество коммерческих секретов.

Несмотря на риски, компании не всегда могут оценить реальный ущерб от подобных инцидентов. «Отсутствие такого понимания мешает выстраивать эффективную систему защиты данных, что, в свою очередь, часто приводит к новым утечкам», — отмечает руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.

Исследование показало, что персонал российских компаний хорошо осведомлен об утечках данных из своей организации. 25% сотрудников подтвердили, что за последние три года в их компаниях происходили такие инциденты. При этом 54% из них заявили, что за последние три года утечек было две или больше.

Эксперты отмечают, что большинство участников все же осознают риски и считают проблему утечек информации серьезным вызовом. Из числа респондентов 53% ответили, что в последние три года это серьезная проблема, а еще 14% считают, что она стоит очень остро.

При этом представители бизнеса (58%) сходятся во мнении, что утечки данных приводят к существенному материальному и репутационному ущербу. В то же время 42% респондентов назвали его ощутимым, а 16% — несущим угрозу существования компаниям.

Ранее сообщалось, что 2023 год стал рекордным по количеству утечек данных, которые в большинстве случаев допускают интернет-магазины и медицинские учреждения. Согласно оценкам «Сбера», в открытом доступе находятся около 3,5 млрд строк, содержащих персональные данные жителей России.