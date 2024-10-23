По итогам третьего квартала 2024 года средняя цена 1 кв. м в сделках с новостройками во всех городах-миллионниках России превысила 100 тыс. руб., по данным аналитического центра bnMAP.pro. Год назад в двух миллионниках средняя цена 1 кв. м в сделках с новостройками была ниже 100 тыс. руб., а в еще одном мегаполисе была примерно равна этой сумме.

В расчетах учитывались сделки от юрлица к физлицу без оптовых продаж. Анализировались средние цены на все лоты (квартиры и апартаменты) в сделках с новостройками в 16 городах-миллионниках по состоянию на третий квартал 2023 года и на третий квартал 2024 года.

«Несмотря на существенное падение числа сделок, средняя цена за кв. м в сделке выросла во всех мегаполисах», — отметили аналитики. К октябрю 2024 года, городов-миллионников, где жилье в новостройках продавалось бы по цене ниже 100 тыс. руб. за кв. м, не осталось.

В третьем квартале 2023 года средняя цена за 1 кв. м строящегося жилья была ниже 100 тыс. руб. в двух крупных городах России — Волгограде (91,6 тыс. руб.) и Воронеже (98,8 тыс. руб.). В Челябинске средняя цена 1 кв. м в сделках с новостройками тогда была на уровне 100 тыс. руб.

За год цены на новостройки в разных городах-миллионниках выросли в диапазоне от 8% до 31%. Самый большой рост цен отмечен в Ростове-на-Дону и в Челябинске — на 31% по сравнению с третьим кварталом 2023 года. К октябрю средняя цена за 1 кв. м в Ростове-на-Дону составила 144,9 тыс. руб., а в Челябинске — 131,4 тыс. руб.

Следующим по росту цен стал Омск. В этом миллионнике цена строящегося жилья в сделках за год в среднем выросла на 24%, до 140,1 тыс. руб. В Казани за год средняя цена 1 кв. м на рынке новостроек выросла на 23%, до 186,8 тыс. руб.

Москва заняла девятое место в списке городов-миллионников по темпам роста цен на строящееся жилье в сделках. За год в новостройках столицы 1 кв. м в среднем подорожал на 20%, до 409,2 тыс. руб. Санкт-Петербург в этом списке на 13-м месте. Здесь средняя цена 1 кв. м жилья от застройщиков увеличилась на 15%, до 257,7 тыс. руб.

Наименьший рост цены кв. м в сделках с первичным жильем отмечен в Краснодаре. За год новое жилье в этом городе подорожало на 8%, до 150,3 тыс. руб. за 1 кв. м.

Ранее сообщалось, что за первый месяц осени доля семейной ипотеки в общем объеме выдачи ипотечных кредитов с господдержкой составила 90%. Такие данные приводятся в отчете Банка России, где сделан финансовый анализ развития банковского сектора России за сентябрь 2024 года.