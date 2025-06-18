Около 38 тыс. МСП перешли в более высокие категории бизнеса, что на треть превышает показатель прошедшего года (28,5 тыс.). Об этом сообщил директор Корпорации МСП Александр Исаевич на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

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Наибольший прирост зафиксирован в переходах из микробизнеса в средний — в 1,6 раза, до 1,4 тыс. предприятий против 900 годом ранее. Переходы из малого в средний бизнес выросли в 1,5 раза, до 2,3 тыс., а из микробизнеса в малый — в 1,3 раза, до 34,1 тыс.

В отраслях культуры и спорта число переходов по сравнению с прошлым периодом увеличилось на 55%, в гостиничном бизнесе — на 31%, в обрабатывающей промышленности — на 29%. В ИТ и связи рост составил 15%, в профессиональной и научной деятельности — 20%.

Лидером по приросту стала Республика Калмыкия с ростом в 2,9 раза, за ней следуют Ингушетия (2,3 раза) и Чукотский АО (2,2 раза). В топ-5 вошли Чеченская Республика и Ненецкий АО почти с двукратным ростом.

«Число переходов бизнеса из категории в категорию — из малого в средний, из микро в малый и средний — помогает в целом оценить состояние сектора МСП. Это показатель является одним из индикаторов „здоровья“ малого и среднего предпринимательства в стране», — отметил Исаевич.

По его словам, показатель этого года свидетельсвует о том, что действующие инструменты развития малого и среднего бизнеса позволяют ему расти и масштабироваться.