В России насчитывается около 4,6 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, выпускающих школьные товары. За три года их количество выросло примерно на 200 компаний. По данным Корпорации МСП, больше всего увеличилось число производителей оборудования для образовательного процесса, включая цифровые лаборатории и интерактивные экспонаты. Подробности — в распоряжении «Инка».

The Design Lady, Unsplash

Сегмент малого и среднего бизнеса, выпускающий школьные товары, остается стабильным как по числу компаний, так и по сроку их работы на рынке, отмечает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Средний возраст таких предприятий достигает 10 лет, тогда как по сектору МСП в целом — 7,5 лет. Это связано с устойчивым спросом на продукцию для образования.

При этом, по словам Александра Исаевича, в последние годы отмечается заметная трансформация внутри сегмента. Число производителей приборов и оборудования для обучения — от глобусов и экспериментальных наборов до цифровых лабораторий — выросло на 59%. Такой рост объясняется строительством и реконструкцией школ, обновлением учебных классов, изменением подходов к образовательному процессу и активной цифровизацией отрасли.

К числу наиболее динамично развивающихся направлений относятся компании, выпускающие чемоданы, сумки, портфели и рюкзаки — рост составил 18%. Замыкают рейтинг производители детского и школьного питания, где прирост достиг 12%.

«Как и в других отраслях, российский малый и средний бизнес оперативно занял ниши, освободившиеся после ухода из страны западных компаний. И речь идет не только о текстильной и канцелярской продукции. МСП сегодня производят различные «умные» системы и наборы для изучения технологии Интернета вещей, программирования и робототехники», — добавил Александр Исаевич.

В России крупнейшими направлениями среди производителей школьных товаров в сегменте МСП остаются выпуск чемоданов и сумок — свыше 1,7 тыс. предприятий, производство пластиковых канцелярских изделий — около 1,3 тыс., а также издание учебников и книг — более 800 компаний.

Лидерами по числу таких производителей являются Москва (753 предприятия) и Санкт-Петербург (501). За ними следуют Московская область (338), Новосибирская область (143), Краснодарский край и Нижегородская область (по 137), Ростовская и Самарская области (по 136), Свердловская область (119) и Татарстан (116).