Минэкономразвития в 2026 году пересмотрит механизм финансовых гарантий в выездном туризме. Об этом на коллегии ведомства заявил глава министерства Максим Решетников. Чиновник признал, что вопрос назрел давно, но ситуация на Ближнем Востоке показала, что затягивать с реформой нельзя.

Сейчас средства фонда «Турпомощь» можно направлять на эвакуацию туристов только после того, как туроператор официально объявит себя банкротом. Новый механизм позволит задействовать деньги оперативно, не дожидаясь краха компании.



Параллельно президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил распространить гарантийную защиту на всех выезжающих за рубеж, включая самостоятельных путешественников. По его словам, сегодня фонд покрывает только половину туристов — тех, кто купил тур. Доля самостоятельных уже достигла 50%, и кризис на Ближнем Востоке подтвердил, что механизмы эвакуации срабатывают лишь для половины россиян.

Уманский отметил, что пока речь идет о постановке проблемы, а не о готовом законопроекте. Детали предстоит обсуждать с Минэкономразвития, если ведомство проявит интерес к инициативе. При этом глава РСТ считает, что нововведение не приведет к заметному удорожанию отдыха: взносы могут собираться до определенного лимита, после чего прекратятся — как это работает сейчас с туроператорами.



В Альянсе туристических агентств предложили вместо ввода «налога на выезд» активнее использовать уже существующий фонд. Сенатор Айдар Гибатдинов также высказался скептически, призвав развивать внутренний туризм через качество сервиса и сдерживание цен, а не через удорожание зарубежных поездок.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.