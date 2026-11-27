Минэкономразвития России предлагает разрешить ИИ-агентам самостоятельно совершать покупки и заключать сделки от имени пользователей, а также установить правила возмещения ущерба от их действий. Для этого министерство намерено определить правовой статус таких программ, порядок их идентификации и ответственность пользователей, операторов и цифровых платформ. Предложения вошли в проект стратегии развития цифровых платформ до 2036 года, с которым ознакомились «Ведомости».

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Документ представили на заседании рабочей группы в Центре стратегических разработок. Его подготовили 17 рабочих групп под руководством замглавы Администрации президента РФ Максима Орешкина. Представитель Минэкономразвития подтвердил газете, что проект внесен в правительство и обсуждался с бизнесом.

Согласно проекту, пользователь будет ставить задачу своему ИИ-агенту, а тот самостоятельно искать товары, сравнивать предложения, оформлять и исполнять сделки на маркетплейсах. Подтверждать каждое действие программы не потребуется. Правительству предстоит установить, как идентифицировать агента, его оператора и человека, от имени которого он действует, а также определить, кто отвечает за возможный ущерб: пользователь, разработчик или площадка.

Тестировать такую модель предлагается в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Он позволит проверить работу автономных агентов в реальных условиях, выявить правовые и технические проблемы и определить, какие нормы потребуется закрепить в законодательстве.

Отдельная рабочая группа по торговле предлагает установить правила взаимодействия маркетплейсов с внешними ИИ-агентами. Они должны охватывать доступ к данным и сервисам площадок, техническую совместимость и безопасность, а также распределение ответственности. Разработать такие требования планируется до 2030 года. Обязаны ли маркетплейсы будут допускать сторонние программы, в документе не уточняется.

Бизнес уже обсуждает возможные правила интеграции. «Яндекс» участвует в разработке стратегии и считает, что ответственность участников должна зависеть от их функций и возможности контролировать отдельные этапы сделки. Ozon сообщил о готовности работать с внешними ИИ-ассистентами и запущенном пилоте собственного помощника для покупателей. RWB предложила вынести регулирование таких технологий на экспертное обсуждение.

Появление ИИ-посредников может изменить рекламный рынок электронной торговли, считает советник по ИИ «Яков и партнеры» Сергей Кобелев. Если поиск и сравнение товаров перейдут к внешним агентам, рекламные бюджеты продавцов могут переместиться с маркетплейсов на платформы, которые управляют выбором покупателя. Выиграть от этого могут крупные экосистемы, в том числе «Яндекс» и «Сбер», располагающие собственными моделями ИИ и торговыми сервисами. При этом маркетплейсы сохранят преимущество за счет складов, логистики, пунктов выдачи и инфраструктуры возвратов.

Сейчас электронные сделки с участием ИИ-агентов возможны, если действия программы выражают волю пользователя, пояснил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Самостоятельной стороной сделки агент не становится. Новое регулирование потребуется, если программа сама определяет существенные условия или взаимодействует с другими агентами без подтверждения человека. Если она действует в рамках поручения, ответственность за сделку несет пользователь. Если же ущерб возник из-за ошибки сервиса или скрытого продвижения товаров в интересах оператора, претензии могут быть предъявлены разработчику или платформе — при условии, что удастся доказать их вину.