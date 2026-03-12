Правительство России подготовило законопроект об искусственном интеллекте, который позволяет компаниям обучать нейросети на защищенных авторским правом материалах без разрешения создателей. Документ оказался в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к разработчикам.

Использовать чужие произведения без спроса предлагают только при условии, что пользователи сервиса не увидят исходные тексты. Права на сгенерированный ответ получит тот, кто составил запрос, обработал результат и добавил творческий вклад. При этом механизм наказания за использование чужих материалов без ссылки на автора в законопроекте не прописан.

Источник в правительстве уточнил, что речь в первую очередь о научных работах, учебных пособиях и архивных документах — они сейчас часто недоступны для разработчиков. Персональные данные, налоговая информация и частная переписка под действие нормы не подпадают.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует подготовку законопроекта, заявили, что финальной версии документа пока нет и говорить о конкретных положениях преждевременно. В Минцифры добавили, что любые технологии должны внедряться с соблюдением прав граждан.

Прочитайте также Писатели сообща подали в суд на Adobe, обвинив в краже книг ради обучения ИИ

Сейчас в России нет специального регулирования ИИ. Власти придерживаются гибкого подхода, но уже заявляли, что использование нейросетей для преступлений могут признать отягчающим обстоятельством. Новых требований к бизнесу, кроме объектов критической инфраструктуры, вводить пока не планируют.

В Альянсе в сфере ИИ считают, что для создания конкурентоспособных продуктов разработчикам нужен доступ к большим массивам данных — на российском рынке их меньше, чем у зарубежных платформ. По действующему закону, если материал лежит в открытом доступе, обучаться на нем можно.



В России судебной практики по таким делам пока нет. Правообладатели настаивают, что обучение на доступном в интернете контенте — это прямое использование их интеллектуальной собственности, и призывают перед принятием новых норм учесть мировую практику и риски для авторов.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.