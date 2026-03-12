Новости

В России ИИ могут разрешить использовать данные без согласия правообладателей

Правительство России подготовило законопроект об искусственном интеллекте, который позволяет компаниям обучать нейросети на защищенных авторским правом материалах без разрешения создателей. Документ оказался в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к разработчикам.

Использовать чужие произведения без спроса предлагают только при условии, что пользователи сервиса не увидят исходные тексты. Права на сгенерированный ответ получит тот, кто составил запрос, обработал результат и добавил творческий вклад. При этом механизм наказания за использование чужих материалов без ссылки на автора в законопроекте не прописан.

Источник в правительстве уточнил, что речь в первую очередь о научных работах, учебных пособиях и архивных документах — они сейчас часто недоступны для разработчиков. Персональные данные, налоговая информация и частная переписка под действие нормы не подпадают.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует подготовку законопроекта, заявили, что финальной версии документа пока нет и говорить о конкретных положениях преждевременно. В Минцифры добавили, что любые технологии должны внедряться с соблюдением прав граждан.

Сейчас в России нет специального регулирования ИИ. Власти придерживаются гибкого подхода, но уже заявляли, что использование нейросетей для преступлений могут признать отягчающим обстоятельством. Новых требований к бизнесу, кроме объектов критической инфраструктуры, вводить пока не планируют.

В Альянсе в сфере ИИ считают, что для создания конкурентоспособных продуктов разработчикам нужен доступ к большим массивам данных — на российском рынке их меньше, чем у зарубежных платформ. По действующему закону, если материал лежит в открытом доступе, обучаться на нем можно.

В России судебной практики по таким делам пока нет. Правообладатели настаивают, что обучение на доступном в интернете контенте — это прямое использование их интеллектуальной собственности, и призывают перед принятием новых норм учесть мировую практику и риски для авторов.

