Правительство поддержало законопроект, который позволит бизнесу сократить объем обязательной информации непосредственно в рекламе. Подробности о продавце, организаторе акции или ее условиях предлагается переносить на сайт или другой информационный ресурс, а в ролике, баннере или объявлении оставлять ссылку либо QR-код.

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Сейчас обязательные сведения должны содержаться в самом рекламном сообщении. Это касается в том числе данных о продавце, условиях акций и конкурсов, а также отдельных предупреждений и ограничений. За отсутствие такой информации или нарушение правил ее размещения для юрлиц предусмотрен штраф до 500 тыс. руб. Контроль осуществляет ФАС.

Новые правила затронут и рекламу товаров, которые продаются дистанционно. Авторы инициативы считают, что длинные дисклеймеры перегружают объявления и особенно заметно сокращают полезное пространство в баннерах и хронометраж видеороликов. При этом полный объем обязательных сведений предлагается сохранить — изменится только место их размещения.

Для рекламного рынка это может означать более короткие и заметные объявления. В Ассоциации цифровых платформ считают, что нынешние требования нередко заставляют отдавать значительную часть рекламной площади или ролика под формальные предупреждения. Wildberries & Russ также поддерживает перенос информации на страницу товара или другой ресурс продавца.

Похожую проблему отмечают и в финансовом секторе. Замгендиректора по маркетингу инвестиционной группы Accent Татьяна Трофимова указывает, что обязательные предупреждения о рисках способны занимать значительную часть рекламного носителя. В цифровой рекламе дополнительно возникают технические ограничения: автоматические инструменты размещения могут некорректно отображать большой объем текста.

Главный вопрос — насколько легко потребителю будет добраться до вынесенной информации. Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов считает, что одной ссылки недостаточно: сведения должны быть размещены на ресурсе заметно и доступны без лишних действий. Если страница не открывается, ссылка ведет не туда или нужные условия приходится долго искать, формальное наличие информации не решает проблему.

Законопроект предусматривает, что несуществующий или неработающий ресурс может стать основанием для признания рекламы недостоверной. Правительство поддержало инициативу, но предложило доработать сроки ее вступления в силу. Теперь документ должен пройти дальнейшее рассмотрение в Госдуме.

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