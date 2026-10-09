Российские компании стали более чем вдвое реже обращаться в правоохранительные органы по итогам внутренних расследований нарушений сотрудников. Если в 2023 году материалы проверок передавали 69% опрошенных компаний, то в 2026-м — только 31%, следует из исследования Kept. Одновременно работодатели стали реже взыскивать с провинившихся сотрудников ущерб и увольнять их по соглашению сторон.

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Самым распространённым способом наказания сотрудников остаются дисциплинарные взыскания — к ним прибегают 86% опрошенных компаний. Однако другие меры работодатели стали применять реже. Так, доля организаций, взыскивающих с нарушителей причинённый ущерб, сократилась с 54 до 31%, увольняющих работников по соглашению сторон — с 77 до 64%, а лишающих премий или снижающих их размер — с 50 до 48%. При этом совсем никаких мер к провинившимся сотрудникам не применяют лишь 5% компаний.

От обращения в правоохранительные органы компании нередко отказываются из-за больших затрат времени и ресурсов, а также отсутствия гарантий результата, объясняют эксперты. Партнер адвокатского бюро КИАП Юлия Паушкина отмечает, что работодатели опасаются репутационных потерь и нежелательного внимания к своему бизнесу. По словам управляющего партнера «Поправки Бизнеса» Наталии Поправко, даже после передачи материалов добиться возбуждения уголовного дела бывает непросто. При этом само обращение может привлечь внимание СМИ, регуляторов и деловых партнеров.

Обращение в правоохранительные органы может обернуться для компании и дополнительной нагрузкой. Партнер практики трудового права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Георгий Мжаванадзе предупреждает, что проверка не всегда ограничивается конкретным нарушением и может затронуть другие стороны деятельности бизнеса. В таком случае работодателю приходится готовить документы, взаимодействовать со следствием и отвлекать сотрудников от повседневных задач. Все это требует времени и ресурсов, а иногда мешает нормальной работе компании.

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Впрочем, эксперты видят в этой тенденции не только стремление бизнеса избежать лишних проблем, но и развитие внутренних систем контроля. По мнению руководителя проектов коммерческой группы Vegas Lex Артема Гаспаряна, более эффективные процедуры комплаенса и новые инструменты, в том числе искусственный интеллект, позволяют компаниям тщательнее расследовать нарушения и самостоятельно решать вопрос об ответственности сотрудников. В результате в правоохранительные органы могут передаваться только наиболее серьезные случаи. При этом роль служб безопасности постепенно снижается: их проверки считают эффективным способом выявления нарушений 39% опрошенных против 65% в 2023 году. В то же время комплаенс-подразделения занимаются внутренними расследованиями уже в 65% компаний.

При этом нагрузка на комплаенс-подразделения продолжает расти, а специалистов не хватает все большему числу компаний. О кадровом дефиците сообщили 58% респондентов против 33% в 2023 году. В 21% организаций на одного сотрудника приходится более 150 проверяемых транзакций в месяц, тогда как три года назад такая нагрузка встречалась лишь в 10% компаний. При этом сами подразделения остаются небольшими: у 70% опрошенных в них работают всего от одного до пяти человек.

Реже взыскивать ущерб и увольнять сотрудников компании стали в том числе из-за юридических рисков. Если сумма ущерба превышает средний месячный заработок работника и тот не согласен возместить ее добровольно, работодателю приходится обращаться в суд. Там необходимо доказать размер причиненного ущерба и связь между действиями сотрудника и возникшими убытками. Ограничения появились и при лишении премий. С сентября 2025 года снижать их из-за дисциплинарного взыскания можно только с учетом новых требований Трудового кодекса. Такое снижение касается премий за период, в котором работнику применили взыскание, и не должно уменьшать его месячную зарплату более чем на 20%. Сложнее стало и отстаивать увольнение по соглашению сторон. По данным «Меллинг, Войтишкин и партнеры», доля решений судов первой инстанции в пользу работодателей по таким спорам снизилась с 43 до 31% к 2025 году.

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