Иностранные сервисы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, Claude и Gemini, могут попасть под ограничения в России. Такая возможность предусмотрена законопроектом о регулировании ИИ, который подготовило Минцифры и вынесло на общественное обсуждение.

Документ вводит понятие «трансграничные технологии искусственного интеллекта». Под ним понимаются иностранные ИИ-модели, при использовании которых данные пользователей передаются за пределы страны. По словам старшего юриста MWS AI Кирилла Дьякова, в эту категорию попадают ChatGPT, Claude и Gemini.

В отличие от них, открытые модели, такие как Qwen и DeepSeek, можно безопасно развернуть и дообучить на собственной инфраструктуре российских компаний и госорганизаций. В этом случае все данные остаются внутри страны.

Законопроект также обязывает владельцев ИИ-сервисов с суточной аудиторией более 500 тыс. человек хранить информацию о пользователях в России не менее трех лет. В Минцифры поясняют, что эти меры направлены на защиту граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.

При этом в документе пока не уточняется, в каких именно случаях могут вводиться ограничения на использование иностранных ИИ-моделей. Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Он также введет маркировку контента, созданного нейросетями, и установит ответственность разработчиков.

