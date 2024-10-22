С 2026 года правительство намерено ввести гибкое нормирование количества машино-мест на участках под многоэтажную застройку. Минстрою поручено изменить нормы к декабрю 2025 года. Это следует из дорожной карты Минтранса, которую уже внесли в кабмин, сообщает издание «Известия». В ведомстве полагают, что это позволит снизить давление на транспортную сеть городов. Однако эксперты полагают, что спрос на жилье без паркингов может сократиться.

Стало известно, что Минстрой 11 октября внес в правительство дорожную карту с рекомендациями по совершенствованию парковок в России. Она определяет два крупных направления работы, а именно широкое внедрение платных паркингов в регионах с одновременным сокращением парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса. Из документа следует, что эта мера необходима для развития общественного транспорта и снижения автомобилизации.

Минстрой, МВД и Минтранс к декабрю 2025 года подготовят корректировки в нормативные документы для «гибкого нормирования парковочных мест» рядом с жилыми комплексами, сказано в документе. Плотность и геометрические параметры машиномест должны меняться в зависимости от объектов капитального строительства и дорог. Вступить в силу корректировки могут в 2026 году.

Нововведения позволят строить многоэтажные здания с минимальным количеством парковок. Существующие нормативы закрепляют зависимость машино-мест от числа квартир, региона и типа жилья, сообщил профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), эксперт по градостроительству Михаил Блинкин.

Сейчас для одного комплекса экономкласса предусмотрено 0,1 машино-места на квартиру, а для более дорогого — 1:1. Новый стандарт позволит отойти от этого принципа и выбирать число парковок по ситуации.

Помимо прочего, к маю 2025 года МВД должно подготовить изменения в Правила дорожного движения (ПДД), закрепляющие запрет на стоянку на парковочных местах, предназначенных для зарядки электромобилей. Некоторым видам транспорта также ограничат парковку в жилых зонах.

Для управления парковками предложено создать цифровой реестр парковочных мест и наладить его взаимодействие с другими базами данных. Для этого, например, Фонд пенсионного и социального страхования обяжут представлять сведения о людях с ограниченными возможностями и зарегистрированном на них транспорте, так как бесплатные места для инвалидов должны иметься в каждом общественном месте и контролироваться в автоматическом режиме с помощью камер. МВД, Росстандарт и Минтранс должны подготовить условия для создания цифрового реестра к ноябрю 2025 года в рамках программы национальной стандартизации.

Также сообщается, что дорожная карта предусматривает инвентаризацию парковочного пространства в городах и формирование планов по его развитию. Это позволит обеспечить системный подход к размещению транспортных средств, снизить максимальную нагрузку на дороги муниципальных образований.

«Мы движемся к ситуации, когда владение автомобилем в большом городе становится непозволительной роскошью, — рассказал Михаил Блинкин. — С введением в эксплуатацию крупных жилых комплексов территория для резидентного размещения транспорта, то есть на ночевку, сокращается. Придомовые территории заполняются автомобилями, проезды оказываются блокированы, из-за чего возникают трудности для проезда скорой помощи, пожарных машин».

Каждый подземный уровень паркинга значительно увеличивает себестоимость проекта. Чтобы обеспечить 40-этажный жилой комплекс парковкой в соотношении одно место на одну квартиру, придется строить подземный паркинг с таким же количеством этажей, ведь для автомобиля требуется примерно 35–40 кв. м площади с учетом проездов.

«У нас люди живут в более стесненных условиях — 20–25 кв. м с учетом общественных пространств, — отмечает Михаил Блинкин. — Платить за паркинг как за квартиру никто не хочет. Естественно, многоэтажные или подземные паркинги получаются нерентабельными. Жители не выкупают такие машино-места и предпочитают бросать машины на обочинах и газонах». Исключение составляет дорогое жилье, где обеспеченность площадью на одного жильца превышает 75 кв. м, добавил эксперт.

Элина Ханнанова, директор по продажам ГК «Гранель», считает, что гибкое нормирование позволит проектировать необходимое количество машино-мест и оптимизировать себестоимость. По ее словам, на повышение плотности застройки это никак не повлияет.

«Давление на автомобилистов в мегаполисах будет нарастать. Это общемировая тенденция, свойственная не только Москве, но и другим крупным городам: Лондону, Парижу и пр., — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто. — Однако это еще только проект, и он будет корректироваться в зависимости от позиции регионов. Каждый город решит сам, станет ли он ограничивать автомобилистов и позволит ли застройщикам сокращать паркинги».

Ранее сообщалось, что Россия планирует фактически повысить пошлины на импортные автомобили с 2025 года, удвоив утилизационный сбор, который должны платить все автопроизводители, а также увеличить государственную поддержку автомобилей отечественного производства. Это следует из проекта опубликованного бюджета.