Депутаты Госудумы подготовили пакет законопроектов, устанавливающих правовое регулирование для видеоконтента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Инициатива предполагает внесение изменений в закон «Об информации», обязывающих владельцев соцсетей и видеохостингов маркировать материалы, сгенерированные ИИ, пишет ТАСС.

Freepik

Согласно предложению, маркировка должна включать видимую надпись «Создано с использованием искусственного интеллекта» в течение всего времени воспроизведения, а также машиночитаемую метку в метеданных файла, сохраняемую при любых действиях с файлом: копировании, скачивании или дальнейшем распространении.

Параллельно в КоАП вводится новая статья с штрафами за нарушение этих требований: для граждан — до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 200 тыс., для юрлиц — до 500 тыс. руб.

Как пояснил ТАСС один из авторов иициативы Дмитрий Гусев, необходимость регулирования вызвана рисками манипуляций, поскольку ИИ уже способен создавать реалистичные видео, неотличимые от подлинных.

По словам парламентария, разработанные законопроекты направлены на защиту пользователей от дезинформации и создание правовых основ для безопасного использования технологий в медиасфере.