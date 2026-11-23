Правительство рассматривает возможность ввести для видеоигр прокатные удостоверения и распространить на игровые проекты требования к организаторам распространения информации (ОРИ). Обсуждаемые меры могут потребовать от разработчиков дополнительных затрат на экспертизу и выполнение требований Роскомнадзора. В отрасли опасаются, что новые правила затронут и российских производителей, и зарубежные студии.

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О соответствующих предложениях, обсуждаемых при доработке законопроекта о регулировании видеоигр, «Коммерсанту» сообщили два источника, знакомых с ходом дискуссии. Еще один представитель индустрии подтвердил, что власти рассматривают возможность обязать разработчиков и распространителей игр регистрировать проекты в реестре ОРИ. Такой статус предполагает хранение информации на российских серверах и подключение к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

Введение прокатных удостоверений может стать отдельной проблемой для разработчиков из-за постоянного обновления игр. После релиза в них появляются новые режимы, сезоны, дополнения и материалы пользователей. Глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников считает, что документ, оформленный для первоначальной версии, вскоре утратит актуальность. Если же проверять каждое обновление, студии столкнутся с дополнительными расходами и задержками при выпуске контента.

Вопрос о том, как новые правила будут действовать для зарубежных компаний, пока также остается открытым. Источник «Ъ» в одной из крупнейших ИТ-компаний настаивает на единых условиях для российских и иностранных разработчиков. При этом он указывает на практическую сложность получения удостоверений компаниями из недружественных стран.

Требования к ОРИ, в свою очередь, уже распространяются на часть игровых сервисов. Проекты с открытыми чатами могут подпадать под них в соответствии с действующим законодательством. В качестве примера Овчинников приводит PUBG Mobile: в 2023 году она стала первой видеоигрой в реестре Роскомнадзора. По мнению главы РВИ, принятие нового закона само по себе не решит проблему — многое будет зависеть от того, насколько последовательно ведомства станут применять существующие нормы.

Распространение обязанности регистрироваться в реестре на все игры участники рынка считают неоправданным. По словам собеседника «Ъ» в индустрии, многие проекты не соответствуют критериям ОРИ, тогда как компании, чьи продукты подпадают под них, уже выполняют требования. Прокатные удостоверения, напротив, затронут значительно более широкий круг участников и повлекут расходы как для разработчиков, так и для игровых платформ.

Законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» был представлен в конце 2024 года. В первоначальном варианте документа предлагалось идентифицировать пользователей через мобильный номер, «Госуслуги» или Единую биометрическую систему. При нынешней доработке эти положения могут пересмотреть, а правила маркировки игрового контента — уточнить. Госдума намерена вынести инициативу на первое чтение до конца 2026 года.

По оценке Агентства стратегических инициатив, российский рынок видеоигр в 2025 году оценивался в 208 млрд руб. При среднегодовом приросте на 6% к 2030 году его объем может составить 271 млрд руб.

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