Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о запрете навязывать покупателям автоматическое приобретение страховки и других опций. Помимо этого, он также не допускает формирования продавцом условий, предполагающих изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров, работ и услуг. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон «О защите прав потребителей» и в случае принятия вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

В первом чтении законопроект был принят 28 января 2025 года. В документе сказано, что покупатель должен дать согласие на получение дополнительных товаров или услуг в письменной форме. Автоматические отметки не являются таким подтверждением.

Кроме того, устанавливается запрет на навязывание дополнительных товаров до заключения договора о приобретении основных товаров, работ и услуг. Также у покупателей сохраняется право отказаться от их оплаты, а если они их все же оплатили, то могут потребовать от продавца вернуть потраченные деньги в течение трех дней.

Законопроект также не допускает формирования продавцом условий, предполагающих изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров, работ и услуг.

Анализ поступающих в Роспотребнадзор и Банк России обращений потребителей показал, что одной из самых распространенных недобросовестных практик оказалась ситуация, при которой хозяйствующие субъекты при реализации авиабилетов и железнодорожных билетов дистанционным способом заведомо проставляют в форме основного договора согласие потребителя на заключение договора добровольного страхования в виде отметки («галочки»), подтверждающей намерение заключить дополнительный договор.

В связи с этим Роспотребнадзор и Банк России направили всем страховым организациям информационное письмо, в котором указана недопустимость навязывания допуслуг при приобретении билетов.

«Важно защитить людей от излишних трат, а также пресечь попытки манипулирования и принуждения к совершению ненужных и невыгодных покупок. А продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов необходимо помнить, что навязывание дополнительных товаров, работ и услуг является нарушением закона», — написал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.