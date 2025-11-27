Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании обратила внимание на тревожную тенденцию резкого увеличения случаев использования режима самозанятости для обхода трудового законодательства, пишут «Ведомости».

Речь идет о ситуациях, когда работодатели вместо оформления трудовых договоров с сотрудниками (например, с кассирами, официантами и другими работниками) заключают гражданско-правовые соглашения, что позволяет им избежать уплаты социальных взносов и налогов.

По словам Матвиенко, эта «порочная практика» стала предметом обсуждения с губернаторами многих регионов. Она поручила комитетам Совфеда по экономической политике и регламенту плотно заняться этой темой и «навести порядок». Председатель верхней палаты парламента особо подчеркнула, что подобные схемы являются нарушением законодательства и снижают социальную защищенность работников.

Статистика и меры контроля

Данные Федеральной налоговой службы (ФНС) свидетельствуют, что в группе риска находится 0,5% организаций, осуществляющих выплаты самозанятым. При этом отмечается положительная динамика — годом ранее этот показатель составлял 0,7%, что, по мнению ФНС, свидетельствует о растущем понимании бизнесом рисков злоупотребления данным налоговым режимом.

Налоговая служба использует автоматизированную систему мониторинга доходов самозанятых, что упрощает выявление случаев подмены трудовых отношений. При обнаружении нарушений компания получает уведомление и имеет возможность добровольно уточнить свои налоговые обязательства.

Перспективы реформы режима самозанятости

В октябре 2025 года Совет Федерации инициировал анализ эффективности специального налогового режима для самозанятых, действующего с 2019 года. Планируется, что в 2026 году будет рассмотрен вопрос о его поэтапной отмене и разработке альтернативных механизмов налогообложения.



Опрос, проведенный ФНС среди самозанятых, выявил потенциальные социальные последствия ужесточения режима: 64% респондентов готовы полностью прекратить деятельность или уйти в теневой сектор в случае ухудшения условий.