Банк «Точка» запустил сервис по оптовой закупке товаров из Китая и Индии для предпринимателей, говорится в поступившем в «Инк.» сообщении компании. Там отметили, что по итогам 2025 года планируют запустить и новые направления доставки, например из Южной Кореи.

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В компании сообщили, что минимальная сумма заказа на сервисе (не включая расходов на логистику) составляет 500 тыс. руб., а комиссия составляет от 5 до 10%.

Проект, в том числе, ориентирован на продавцов маркетплейсов. В банке рассчитывают, что в этом году сервис принесет прибыль око 10 млрд руб.



По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем трансграничной торговли в прошлом году составил 270 млрд руб., что составляет 3% от общего оборота. Так, совокупный объем онлайн-торговли за прошлый год составил почти 9 трлн руб.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что товары из Азии остаются крайне востребованными для российских потребителей и селлеров. Продавцы могут реализовать их с наценкой в среднем 80%, а закупочная стоимость в странах-производителях на 30% ниже, чем в России.

Меду тем ранее в T-Bank eCommerce сообщили, что рост числа селлеров на маркетплейсах продолжает замедляться. Так, в четвертом квартале 2024 года количество продавцов увеличилось всего на 7% относительно аналогичного периода в 2023 году.