Власти России собираются в ближайшее время обновить перечень зарубежных компаний, которые в последние годы ушли из страны, и сформировать механизм возвращения иностранного бизнеса «с гарантиями добросовестного ведения дел».

Соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин. Он сообщил об этом, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). С этой трибуны глава государства нередко делает важные для российского и зарубежного бизнеса заявления.

При этом он успокоил российских бизнесменов, заверив, что их интересы всегда будут в приоритете.

«Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то, как в народе у нас говорят, поезд ушел, привилегий и преференций для возвращающихся не будет», — сказал Путин.



Те из зарубежных компаний, кто ушел, но желает вернуться в Россию, — «пусть, пожалуйста, возвращаются на конкурентной основе в рамках нашего правового поля».

Как подсчитала в начале 2025 года компания Kokoc Group, в 2022-м Россию покинули порядка 560 зарубежных компаний. В четвертом квартале прошлого года в страну вернулись уже 235 компаний, 13 новых зарубежных брендов объявили о выходе на российский рынок. Эксперты Kokoc Group прогнозируют, что в этом году вернуться могут уже 350 компаний.