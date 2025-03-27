В ИБ-компании Servicepipe подсчитали, что по состоянию на март 2025 года в России заражены вирусами почти 1,3 млн «умных» устройств. Чаще всего зараженными оказываются Wi-Fi-роутеры и камеры видеонаблюдения. Сейчас в стране насчитывается порядка 90 млн подключенных гаджетов.

Эксперты также сообщили, что с первого квартала 2024 года число умных устройств, которые были заражены, выросло в стране на 54%. Впоследствии они были включены хакерами в их ботнеты, то есть сети устройств, к которым незаконно и часто скрытно получен доступ с целью организации кибератак и других вредоносных действий.

В Servicepipe уточнили, что вирусам могут стать подвержены как роутеры, так и камеры или умные зубные щетки. Чаще всего зараженными в России оказывались Wi-Fi-роутеры (80%) и камеры видеонаблюдения (15%).

По словам директора по продукту в компании Михаила Хлебунова, по всем категориям «умных» устройств на март 2025 года насчитывается порядка 1,26 млн зараженных гаджетов. По данным Servicepipe, общее число устройств, работающих на интернете, в России сейчас составляет около 90 млн штук и превысит 130 млн через два года.

В ИТ-интеграторе «Телеком биржа» также отметили увеличение числа зараженных устройств в первом квартале 2025 года. Однако, по их данным, это число выросло минимум вдвое.

Напомним, что по результатам исследования архитектора комплексной безопасности Solar JSOC ГК «Солар», самыми распространенными уязвимостями на ИТ-периметрах российских госорганизаций оказались слабые пароли и устаревшее программное обеспечение. За год при внешнем тестировании эти недостатки были найдены в более чем 60% исследованных инфраструктур.