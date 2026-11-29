В преддверии Дня матери, который в 2026 году отмечают 29 ноября, специалисты «Авито Недвижимости» составили подборку загородных домов, напоминающих жилища известных героинь кино и сериалов. В нее вошли шесть объектов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге стоимостью от 22 млн до 821,3 млн рублей. Среди них — аналоги домов из фильмов «Один дома» и «Любовь и голуби», а также сериалов «Отчаянные домохозяйки» и «Бриджертоны».

Авито

Самым дорогим объектом оказался двухэтажный бревенчатый дом площадью 230 кв. м в Серебряном Бору на северо-западе Москвы. За недвижимость на участке в 16 соток продавец просит 821,3 млн рублей. В доме оборудованы гостиная с камином, кабинет, две спальни и ванная комната с джакузи. На территории также находятся гараж, отдельный гостевой домик и зона отдыха. Пастельно-голубой фасад с белой отделкой окон напоминает жилище Бри Ван де Камп из сериала «Отчаянные домохозяйки».

Авито

За 98,8 млн рублей в поселке Парголово на севере Санкт-Петербурга продается двухэтажный каркасный дом площадью 523 кв. м. На участке в 50 соток разбит частный парк с более чем 15 видами деревьев. В доме есть три спальни, сауна, кабинет и гостиная с выходом на террасу. Деревянная отделка фасада и расположение среди деревьев напоминают дом Лорелай Гилмор из сериала «Девочки Гилмор».

Авито

Поклонникам рождественской комедии «Один дома» аналитики предложили трехэтажный кирпичный коттедж площадью 452 кв. м в Балашихе. Дом стоимостью 84,95 млн рублей построили в 2024 году. Он рассчитан на большую семью: внутри оборудованы восемь спален, семь санузлов, несколько гостиных и детские комнаты. На участке также расположены банный комплекс и гараж площадью 60 кв. м. Фасад из клинкерного кирпича и классический интерьер напоминают особняк семьи Маккаллистеров.

Еще один объект находится в поселке Александровская Пушкинского района Санкт-Петербурга. За одноэтажный коттедж площадью 193 кв. м продавец просит 65 млн рублей. В доме оборудованы четыре спальни, сауна и кухня-гостиная с панорамными окнами. Вдоль фасада проходит терраса площадью 75 кв. м с летней кухней. Современная архитектура здания отсылает к эстетике сериала «Большая маленькая ложь».

За 47,5 млн рублей в коттеджном поселке «Дольче Вита» в 29 км от МКАД предлагается трехэтажная усадьба площадью 390 кв. м. В доме есть классический кабинет, гостиная с дровяным камином, просторная терраса и несколько спален. На участке растут плодовые деревья, оборудованы теплица и детская площадка. По мнению экспертов, архитектура объекта напоминает семейную резиденцию Вайолет Бриджертон из одноименного сериала.

Наиболее доступным вариантом в подборке стал деревянный дом площадью 94 кв. м в деревне Саларьево в Новой Москве. Его стоимость составляет 22 млн рублей. На участке в 12 соток находятся гараж и открытая терраса, а рядом расположен небольшой пруд. Несмотря на близость столичного метро, обстановка напоминает деревенский дом Надежды Кузякиной из советской комедии «Любовь и голуби».

По данным «Авито Недвижимости», за первые девять месяцев 2026 года продажи загородных домов с земельными участками на вторичном рынке России выросли на 12% год к году. При этом стоимость объектов в подборке отражает запрашиваемые продавцами цены, а не суммы фактических сделок.

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