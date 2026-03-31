Специалисты Института катализа имени Борескова СО РАН разработали технологию адсорбционного охлаждения серверов с использованием мезопористого силикагеля. Метод предполагает улавливание тепла от высоконагруженного оборудования и его использование для охлаждения других стоек в дата-центре.

Дата-центры потребляют до 2% мировой электроэнергии, из которых до 40% приходится на системы охлаждения. Классические воздушные и жидкостные решения теряют экономическую эффективность на фоне роста вычислительных мощностей, используемых для обучения и работы ИИ.

Внедрение разработки может существенно повлиять на экономику центров обработки данных (ЦОД). По оценке разработчиков, технология позволяет снизить потребление электроэнергии системами охлаждения более чем на 20%. В масштабах крупных операторов это может означать экономию десятков миллионов долларов.

Основой технологии является силикагель с размером пор 2−8 нм. Материал относительно дешев в производстве и доступен на рынке, что повышает потенциал его коммерческого применения.

Материал демонстрирует наибольшую эффективность при температуре 40−60 °C — диапазоне, в котором работает большинство современных серверов. Теоретический коэффициент полезного действия сорбента достигает 86%, при этом общая эффективность системы составляет около 73%.

Ученые готовятся к созданию лабораторного прототипа адсорбционного холодильника. Технология рассматривается как потенциально более доступная альтернатива другим экспериментальным решениям в области охлаждения дата-центров.

