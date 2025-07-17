Российские ученые разработали технологию, которая делает телевизионный контент доступным для людей с дальтонизмом, не искажая цвета для зрителей с нормальным зрением. Исследование, опубликованное в научном журнале Journal of Imaging, представили специалисты компании Smart Engines, Федерального исследовательского центра информатики и управления РАН (ФИЦ ИУ РАН) и Института проблем передачи информации РАН (ИППИ РАН). Подробности — в распоряжении «Инка».

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Новый метод адаптации изображений основан на коррекции яркости, а не цветности, что позволяет сохранить натуральность оттенков. Алгоритмы выявляют детали, которые теряются для дальтоников, и усиливают их контрастность, сохраняя исходную цветовую палитру. Это делает изображения более различимыми для людей с нарушениями цветовосприятия, не меняя их восприятия для трихроматов (людей с нормальным зрением).

«Семьи, где несколько человек страдают дальтонизмом, встречаются редко — это связано с генетическими особенностями наследования рецессивного признака. Но проблема доступности телевизионного контента для всех остается крайне важной. Ведь совместный просмотр и обсуждение передач — это не просто развлечение, а важный элемент общения и социализации», — объяснил значимость проблемы технический директор Smart Engines, доктор технических наук Дмитрий Николаев.

Эффективность технологии подтверждена экспериментами: 95% испытуемых с нормальным зрением и 90% дальтоников отметили, что изображения выглядят реалистичнее по сравнению с традиционными методами.

В мире насчитывается более 300 млн человек с дальтонизмом, для которых просмотр фильмов, игр или телепрограмм затруднен из-за плохого различения цветов. Текущие решения, такие как специальные режимы на смартфонах, не решают проблему для художественного контента, так как искажают цвета для всех зрителей.

Разработка также имеет прикладное значение. Технология основана на моделях цветовосприятия, которые Smart Engines применяет для проверки подлинности документов, включая анализ оптически-переменных элементов и цветности в разных диапазонах.