Профильная рабочая группа разработала законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России, сообщает РБК со ссылкой на источники и документ. В нем предложено ввести классификацию систем ИИ по уровню риска — технологии с «неприемлемым уровнем риска» предлагается запретить.

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К таким системам отнесут те, которые создают угрозу безопасности личности, общества и государства, а также нарушают основополагающие права и свободы человека и гражданина.

Кроме того, в законопроекте выделены системы ИИ с:

высоким уровнем риска (применяются в здравоохранении, транспорте, финансах, правоохранительной деятельности и других сферах, где это может создать существенные риски для жизни, здоровья, основных прав и свобод граждан), которые будут подлежать обязательной госрегистрации и сертификации;

ограниченным уровнем риска, в отношении которых будет введен механизм внутреннего контроля качества и добровольная сертификация;

минимальным уровнем риска.

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В законопроекте также предлагается разграничить понятия искусственного интеллекта, технологии ИИ и систем ИИ, а также установить требование о маркировке последних — обязательном информационном обозначении, которое будет указывать на использование искусственного интеллекта при взаимодействии с пользователем.

Кроме того, документ вводит ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу для лиц, участвующих в разработке и эксплуатации систем ИИ, а также определяет особенности ее разграничения.

Если документ будет принят в текущем виде, участники рынка должны будут выполнить его требования в течение года с момента вступления в силу. А для систем искусственного интеллекта, созданных до принятия закона, установлен срок в два года для прохождения сертификации.

Опыт принятия подобных законов есть за рубежом. Так, в 2024 году в ЕС вступил в силу Регламент об искусственном интеллекте (EU AI Act). Он также ввел четырехступенчатую градацию ИИ-систем и запретил технологии, представляющие «неприемлемый риск».

К таким, в частности, были отнесены те, которые используются для социального скоринга, манипулирующие решениями человека подсознательно или обманным путем и другие.

Еще в конце 2023 года, когда европейские законодатели достигли соглашения по первому в мире акту о борьбе с рисками, связанными с искусственным интеллектом, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это «историческим моментом».

Однако сейчас ЕС рассматривает ИИ как способ восстановить позиции, поскольку Евросоюз наращивает усилия по конкуренции с США и другими странами, отмечает издание Politico.

В среду, 9 апреля, еврокомиссар по технологиям Хенна Вирккунен во время презентации стратегии развития искусственного интеллекта заявила, что если ЕС хочет увеличить инвестиции в ИИ, то Евросоюзу следует «убедиться, что у нас есть более быстрая и простая среда, чем та, что есть в Европейском союзе сейчас».

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В разговоре с журналистами она отметила, что Еврокомиссия изучает «административную нагрузку» и рассматривает «некоторые обязательства по отчетности, которые мы могли бы сократить».

Технологические компании, которые изначально добивались смягчения требований, позитивно отреагировали на этот шаг. В частности, представитель OpenAI Крис Лихейн призвал к введению «простых и предсказуемых правилам».