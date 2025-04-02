В соответствии с новым приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, операторы должны будут передавать в Роскомнадзор информацию для идентификации средств связи и пользовательского оборудования в интернете на территории России.

Операторы связи, оказывающие услуги по предоставлению доступа к интернету, должны будут предоставлять в Роскомнадзор информацию о сетевых адресах, позволяющих идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование, об адресах, где они используются и об уникальных номерах технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета.

Операторы обязаны будут направлять информацию через личный кабинет на сайте Роскомнадзора путем заполнения электронных форм или размещения в формате XML и с использованием защищенного канала связи.

Операторы, получившие лицензию до вступления приказа в силу, должны направить информацию в течение 6 месяцев, а те, у которых она появится уже после вступления приказа в силу — не позднее 15 рабочих дней после начала оказания услуг по предоставлению доступа в интернет.

Кроме того, по запросу Роскомнадзора данные должны быть предоставлены в течение часа.

Приказ был разработан 28 февраля 2025 года и зарегистрирован в Минюсте России 31 марта 2025 года. На сайте «КонсультантПлюс» отмечается, что документ еще не вступил в силу.