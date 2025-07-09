Правительство совместно с Госдумой завершило доработку поправок, регулирующих деятельность центров обработки данных (ЦОД). Об этом РБК сообщил представитель вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, под руководством которого велась работа по регулированию.

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Поправки определяют ЦОДы как совокупность зданий или помещений для обработки и хранения данных, приравнивая их к объектам связи. Минцифры создаст добровольный реестр ЦОДов, требования к которому установит правительство. Включенные в реестр центры смогут подключаться к электросетям по упрощённой процедуре и получать льготные тарифы на электроэнергию. В ЦОДах из реестра будет запрещено размещать оборудование для майнинга криптовалют.

Генеральный директор координационного совета по ЦОДам и облачным технологиям Дмитрий Бедердинов отметил, что четкое определение дата-центров привлечет инвестиции в условиях дефицита мощностей. Технический директор РТК-ЦОД Алексей Забродин добавил, что регулирование поможет решить проблемы с доступом к электроэнергии и землей.

Запрет на майнинг предотвратит попытки майнеров использовать льготы для ЦОДов, уточнил президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. Технический директор Selectel Кирилл Малеванов подчеркнул важность сохранения гибкости при предоставлении данных для реестра.

Законопроект, внесенный в 2021 году и принятый в первом чтении в 2022 году, вносит изменения в законы «О связи», «О концессионных соглашениях», «О государственно-частном партнерстве» и «О цифровых финансовых активах». Второе чтение документа может пройти до конца июля, отметил источник РБК.