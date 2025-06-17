Популярный онлайн-переводчик DeepL стал недоступен для пользователей в России. Причины ограничений неизвестны.

Скришот с deepl.com

На официальном сайте сервиса отображается сообщение: «Этот сервис недоступен в вашем регионе».

Мобильное приложение DeepL также перестало функционировать. При попытке доступа программа выдает уведомление о «технической проблеме», которую разработчики «устраняют». Пользователям обещают, что вскоре сервис возобновит работу, однако конкретные сроки не указаны.

DeepL — продукт немецкой компании-разработчика, запущенный в 2017 году. Сервис завоевал популярность благодаря высокому качеству машинного перевода с поддержкой более 30 языков.