Правительство России взялось за усиление борьбы с налоговыми «офшорами» внутри страны (когда бизнес фиктивно «переезжает» в регион с более низкой налоговой ставкой). В Госдуму уже внесен проект поправок в Налоговый кодекс, в том числе ограничение возможности регионов устанавливать свои пониженные ставки. Как именно законодатели планируют бороться с налоговыми «хитрецами» и что об этом говорят эксперты, узнал РБК.

Особые налоги на местах

Есть два вида базовых налоговых ставок на упрощенной системе налогообложения (УСН) — 6% при объекте «доходы» и 15% при объекте «доходы минус расходы». Но по закону регионы могут установить льготные ставки «в зависимости от категории налогоплательщиков» — от 1 до 6% для «доходов» и от 5 до 15% для «доходов минус расходы».

Не стоит забывать и о ставке 0%. Она создана для тех, кто впервые зарегистрировал ИП и ведет бизнес в производственной, социальной, научной сферах, в оказании услуг для временного проживания и т.д.

Сейчас самые низкие ставки в 1% на «доходы» установлены в Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Бурятии, Мордовии, Калмыкии, Башкирии и Республике Алтай. Всего таких регионов 66.

Основная цель понижения налоговых ставок — развивать малый бизнес.

В связи с этим существует так называемая налоговая миграция — и не всегда законная. Бизнес лишь номинально переезжает в регион с более низкой ставкой, а дела там не ведет.

Чаще всего таким путем бизнесы «мигрируют» в Чечню, Калмыкию, Удмуртию и Санкт-Петербург, отметил руководитель налоговой практики ASB Consulting Group Егор Буракшаев.

Что могут поменять



Власти могут ограничить отрасли, на которые регионы определяют льготы, предположил Буракшаев.

«Возможно, что региональные льготы по УСН будут распространяться на приоритетные, по мнению правительства России, отрасли экономики (производство, обработка, транспорт, электроника и другие). В свою очередь, торговля и грузоперевозки по аналогии с ограничениями по патентной системе налогообложения могут быть исключены из критериев для применения льготных ставок по УСН», — рассказал Буракшаев.

Как считает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов, список определенной правительством деятельности может быть двух видов:

Исключающий с ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), к которым льготы не будут применять;

Включающий — перечень разрешенных видов деятельности.

«В любом случае стоит ожидать, что изменение коснется сектора торговли», — уверен Зарипов.

Налоговая все видит

Процесс переезда в другой регион (реально, а не чтобы схитрить) при самом благоприятном раскладе занимает больше месяца. Однако часто регистрацию приостанавливают и представители ФНС тщательно проверяют «переселенца», отмечает руководитель департамента российского права GSL Law&Consulting Елена Данкова. По ее словам, проверка может быть объемной и крайне детальной.

В свою очередь Буракшаев рассказал, что в ходе проверок рассматривается «центр жизненных интересов налогоплательщика»: есть ли в новом регионе сотрудники, контрагенты, несет ли владелец расходы именно в новом регионе. Индивидуальный предприниматель и вовсе обязан фактически переехать: иметь место жительства, платить коммунальные платежи. При этом сотрудники налоговой не ограничены в сборе информации — они могут опросить соседей и знакомых, посмотреть социальные сети и не только, пояснил он.

Заподозрив неладное, служба доначисляет налоги для «сэкономившего» на льготной ставке. При этом при выездной проверке могут изучить деятельность за последние три года до объявления проверки и доначислить сверху за этот период. В конечном итоге хитрость может обойтись дороже.