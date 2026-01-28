Российский рынок магических атрибутов продемонстрировал заметный рост в 2025 году. Согласно исследованию IT-компании АТОЛ, основанному на анализе 5,7 млн обезличенных чеков, общий спрос на подобные товары увеличился на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Melanie Magdalena/Unsplash

Наибольшей популярностью среди покупателей пользовались обереги. На их долю пришлось 36% всех продаж в данной категории, а спрос на них вырос в 2,2 раза. При этом средняя стоимость одного оберега составила 498 руб., что на 33% ниже, чем в 2024 году.

Особенно значительный рост был зафиксирован в сегменте осиновых кольев. Их приобретали в четыре раза чаще, чем годом ранее, при этом средний чек за такую покупку снизился на 6% и составил 333 руб.

Среди других товаров также наблюдалась положительная динамика. Спрос на наборы рун увеличился на 54%, при этом их средняя цена упала на 16%, до 672 руб. Популярность стеклянных шаров для гаданий выросла на 101%, кукол вуду — на 63%, маятников для биолокации — на 34%. Интерес к черным свечам увеличился на 8%, а к полыни — в 2,6 раза.

В то же время спрос на карты Таро снизился на 5%. Средняя цена за колоду составила 654 рубля, что на 2% дешевле, чем в 2024 году.

Исследование проводилось на основе данных сервиса «АТОЛ онлайн» и охватывает период с 2024 по 2025 год.

