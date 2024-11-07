Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил на Российском винодельческом форуме о возможности создания винодельческого союза стран БРИКС, сообщает РБК. Тем временем вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев выступил за увеличение пошлины на импорт вина до 50%.

Титов отметил, что участие российских виноделов в международных организациях является важным событием. Он заявил, что стоит попробовать инициировать создание винодельческого союза стран БРИКС или ШОС. По его словам, для выхода на зарубежные рынки важно акцентировать внимание на совместных проектах и продвижении вина из национальных сортов винограда.

Участники форума назвали Китай одним из наиболее перспективных рынков для российских виноделов. Титов заявил, что важно повысить узнаваемость отечественной продукции. Участники форума также высказались за продвижение под зонтичным брендом «российское вино».

На форуме выступил и вице-премьер России Патрушев, который поддержал повышение пошлин на импорт вина. По его словам, пошлина не должна быть «запретительной», она может быть увеличена от 30% до 50%. Он отметил, что это позволит поддержать развитие именно российского виноградарства.

Ранее сообщалось, что владелица небольшой фермы в северной части Малави Эмили Нхана начала делать банановое вино. Из-за сильной жары бананы перезревают слишком быстро, что приводит к большим потерям для нее и многих других фермеров, живущих в районе Каронга. Для них речь идет не только о производстве вина, но и о выживании, а также освоении новых возможностей, которые появляются в связи с изменением климата.