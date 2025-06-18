Команда искусственного интеллекта «Авито» разработала инновационное решение — платформу BAT (Benchmark for Auto-bidding Task). Этот открытый тренажер предназначен для оптимизации алгоритмов ставок в рекламных аукционах. Подробности — в распоряжении редакции «Инка».

Фото: Freepik

Презентация платформы состоялась на авторитетной международной конференции The ACM Web Conference 2025 в Австралии, а сам продукт уже выложен в открытый доступ на GitHub для всех разработчиков.

BAT воспроизводит реальные условия цифровых рекламных аукционов, предоставляя возможность тестировать алгоритмы перед их промышленным внедрением. Разработчики получают инструмент для подключения собственных моделей, запуска виртуальных рекламных кампаний и сравнительного анализа эффективности различных подходов. Такое решение помогает находить оптимальные варианты, позволяющие увеличить количество кликов при сохранении рекламного бюджета.

До появления BAT единственной доступной тестовой средой оставался датасет iPinYou, созданный еще в 2013 году. За прошедшее десятилетие сфера цифровой рекламы претерпела кардинальные изменения: появились принципиально новые форматы, объемы обрабатываемых данных выросли на порядки, а сами алгоритмы ставок стали значительно сложнее.

Новая платформа использует анонимизированные данные, чей объем в тысячу раз превышает показатели iPinYou. Это позволяет проводить тестирование алгоритмов в условиях, максимально приближенных к реальным.

Согласно оценкам специалистов «Авито», BAT способен принести существенную выгоду всем участникам рекламного рынка. Рекламные платформы смогут увеличить доход на 10-20% благодаря оптимизации показов. Рекламодатели получат возможность добиваться до 20% большего количества кликов при сохранении текущих бюджетов.

Для разработчиков платформа открывает новые возможности экспериментирования без необходимости создания сложной инфраструктуры. Конечные пользователи также выиграют — они будут видеть более релевантную и соответствующую их интересам рекламу.

Помимо прочего, BAT существенно снижает входной барьер для стартапов и небольших платформ, предоставляя им доступ к инструментарию, который ранее был доступен только крупным игрокам рынка. Это создает предпосылки для ускоренного внедрения инноваций во всей индустрии.

Платформа включает пять базовых алгоритмов от «Авито», которые могут использоваться в качестве эталонов для сравнения. Она поддерживает тестирование различных сценариев и работу со сложными моделями машинного обучения.

В перспективе команда «Авито» планирует расширить функциональные возможности BAT, добавив поддержку адаптивных алгоритмов автоматических ставок. Этот шаг может стать новым этапом в развитии рекламных технологий, способным изменить подходы к оптимизации цифровой рекламы как в России, так и на международном рынке.