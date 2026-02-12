Впервые за всю историю статистических наблюдений в России появились регионы, где средняя зарплата превысила 200 тыс. руб. По итогам ноября 2025 года этого уровня достигли Чукотский автономный округ и Магаданская область.

Vardan Papikyan/Unsplash

Магаданская область установила рекорд — средняя зарплата там взлетела до 244 тыс. руб. Это на 51 тыс. больше, чем годом ранее. На Чукотке показатель поднялся до 212 тыс. руб., прибавив 31 тыс. за 12 месяцев.

Статистика учитывает среднемесячный заработок работников организаций до вычета налогов, включая премии и доходы сотрудников с экстремально высокими зарплатами.

Общероссийский уровень в ноябре прошлого года составил 98,2 тыс. рублей, прибавив почти 12 тыс. за год. Таким образом, жители двух дальневосточных регионов зарабатывают в среднем более чем вдвое больше остальных россиян.

