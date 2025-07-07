Свыше 1 тыс. малых и средних предприятий (МСП) в сфере архитектуры создано в России с начала 2025 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Общее число таких компаний достигло почти 25 тыс., а занятость в секторе превысила 90 тыс. человек.

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Совокупный доход архитектурных МСП за 2024 год составил более 500 млрд руб. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что малый и средний бизнес формирует архитектурный ландшафт страны, реализуя проекты от точечных объектов до сохранения культурного наследия.

По данным Корпорации, средний возраст архитектурных МСП составляет 9 лет, что выше среднего по сектору МСП (7 лет и 5 месяцев). Каждое третье новое бюро зарегистрировано в Москве (300) и Санкт-Петербурге (98). Еще 63 — в Московской области, 39 — в Краснодарском крае и 30 — в Татарстане.

Исаевич подчеркнул, что спрос на архитекторов поддерживается цифровизацией отрасли, включая обязательное использование BIM-моделирования (цифровых моделей зданий) для госзаказа с 2022 года и для многоэтажек с 2025 года.

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Юридические лица составляют 55% архитектурных МСП, что выше среднего по сектору (34%), а индивидуальные предприниматели — 45%. Около 70 тыс. самозанятых предоставляют услуги проектирования. Доля женщин в отрасли достигает 40%, сто соответствует другим секторам.