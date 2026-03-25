Искусственный интеллект за последний год перерос простую автоматизацию процессов и режим ответов на запросы. В режиме ИИ-агента он стал самостоятельно ставить подзадачи, принимать решения и выполнять многошаговые операции без участия человека на каждом этапе. Под такие проекты в России формируется отдельный инвестиционный инструмент. Университет «Зерокодер» объявил о запуске венчурного фонда для стартапов, где ИИ-агенты встроены не как вспомогательная функция, а как основа операционной архитектуры. Подробности — в распоряжении «Инка».

Photo by Possessed Photography on Unsplash

Объем вложений фонда варьируется от 5 до 100 млн руб., ориентир инвесторов — ранние стадии развития бизнеса.

Принципиальное отличие таких компаний от обычных технологических стартапов в том, как устроена их команда. Если раньше рост выручки требовал пропорционального найма, то в «агентной» модели значительная часть задач — от поддержки до аналитики — делегируется цифровым системам. Это снижает издержки и ускоряет проверку гипотез, но одновременно повышает требования к качеству самого продукта.

Статистика подтверждает тренд — мировой рынок ИИ-агентов активно растет. Так, по оценке GM Insights, его объем составил около $5,9 млрд в 2024 году и, по прогнозам, достигнет $105,6 млрд к 2034-му при среднегодовом темпе роста 38,5%. Венчурные инвестиции в сегмент в первом квартале 2025 года составили $2,8 млрд — почти треть от объема всего предыдущего года, а совокупный среднегодовой темп роста вложений в агентные системы оценивается в 46%.

В России контекст иной: совокупные инвестиции в ИИ в 2024 году составили $530 млн — на 62% больше, чем годом ранее, однако рынок пока существенно отстает от мировых лидеров. При этом применение ИИ-агентов уже дает измеримый эффект: по данным «Вымпелкома», использование таких систем позволяет снизить временные затраты на рутинные операции на 70–80%.

Инвесторы это понимают.

«То, для чего еще недавно требовались десятки сотрудников, сегодня можно выстраивать вокруг сильного фаундера, качественного продукта и правильно спроектированной агентной инфраструктуры. Именно такие команды, на наш взгляд, и станут новой точкой роста технологического предпринимательства России», — убежден глава фонда и университета Кирилл Пшинник.

Фонд начнет прием заявок 6 апреля. Экспертная комиссия планирует оценивать стартапы по трем критериям — глубина автоматизации, устойчивость бизнес-модели, наличие первых рыночных проверок. Для более зрелых проектов ключевым станет подтвержденная выручка. Отбор будут проводить предприниматель и инвестор Сергей Солонин, сооснователь Flocktory Дмитрий Мацкевич, а также Кирилл Пшинник.

В ближайшие месяцы станет понятно, насколько устойчивым окажется спрос на подобные инвестиции и смогут ли «агентные» стартапы подтвердить свою эффективность за пределами пилотных запусков.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.