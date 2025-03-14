Платформа «Мигрант Сервис» представила новый информационный портал, предназначенный для работодателей, нанимающих иностранных сотрудников. Подробнее об этом «Инк.» рассказал директор компании Андрей Кладов.

Он отметил, что запуск такого ресурса вызван потребностью в достоверной информации как для мигрантов, так и для предпринимателей. «Мы видим, что работодателям необходим надежный источник данных о найме, и стремимся удовлетворить эту потребность», — пояснил Кладов.

Новый медиапроект отвечает на ключевые вопросы работодателей:

В чем особенности пребывания граждан ЕАЭС в России;

Как устроен аутсорсинг иностранного персонала;

Какие изменения в законодательстве о мигрантах вступили в силу в 2025 году;

Как избежать штрафов за незаконный наем иностранцев;

Какие экзамены должны сдавать мигранты в России;

Как сократить текучесть кадров в компании;

Как привлечь и удержать линейный персонал;

Как правильно уволить иностранного сотрудника;

Какие налоги работодатель должен платить за трудовых мигрантов.

Кроме того, на платформе публикуется аналитика рынка труда. Например, по данным «Мигрант Сервиса», средняя зарплата для всех категорий линейного персонала в России составляет около 115 тыс. руб. в месяц.

В компании отмечают, что анализ экспертов отражает современный рынок и станет важным инструментом для работодателей и работников. Ресурс также выпускает полезные материалы для крупных компаний, которые работают с иностранными сотрудниками. В условиях конкуренции на рынке труда знание законодательства, культуры и особенностей интеграции мигрантов необходимо для успешного ведения бизнеса.

«Мы регулярно публикуем практические советы, успешные кейсы и стратегии, которые помогут справиться с вызовами в найме. Наши аналитические статьи и отчеты содержат актуальную информацию и полезные инсайты для оптимизации процессов набора и удержания сотрудников», — рассказал Кладов.

Помимо этого, в специальном разделе платформы собраны отчеты, новости и экспертные комментарии, которые помогут журналистам и работодателям оперативно ориентироваться в ситуации на рынке труда и миграционных изменениях.