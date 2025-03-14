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В России появился ресурс для работодателей, которые нанимают мигрантов

В России появился ресурс для работодателей, которые нанимают мигрантов

Платформа «Мигрант Сервис» представила новый информационный портал, предназначенный для работодателей, нанимающих иностранных сотрудников. Подробнее об этом «Инк.» рассказал директор компании Андрей Кладов.

Он отметил, что запуск такого ресурса вызван потребностью в достоверной информации как для мигрантов, так и для предпринимателей. «Мы видим, что работодателям необходим надежный источник данных о найме, и стремимся удовлетворить эту потребность», — пояснил Кладов.

Новый медиапроект отвечает на ключевые вопросы работодателей:

  • В чем особенности пребывания граждан ЕАЭС в России;
  • Как устроен аутсорсинг иностранного персонала;
  • Какие изменения в законодательстве о мигрантах вступили в силу в 2025 году;
  • Как избежать штрафов за незаконный наем иностранцев;
  • Какие экзамены должны сдавать мигранты в России;
  • Как сократить текучесть кадров в компании;
  • Как привлечь и удержать линейный персонал;
  • Как правильно уволить иностранного сотрудника;
  • Какие налоги работодатель должен платить за трудовых мигрантов.

Кроме того, на платформе публикуется аналитика рынка труда. Например, по данным «Мигрант Сервиса», средняя зарплата для всех категорий линейного персонала в России составляет около 115 тыс. руб. в месяц.

В компании отмечают, что анализ экспертов отражает современный рынок и станет важным инструментом для работодателей и работников. Ресурс также выпускает полезные материалы для крупных компаний, которые работают с иностранными сотрудниками. В условиях конкуренции на рынке труда знание законодательства, культуры и особенностей интеграции мигрантов необходимо для успешного ведения бизнеса.

«Мы регулярно публикуем практические советы, успешные кейсы и стратегии, которые помогут справиться с вызовами в найме. Наши аналитические статьи и отчеты содержат актуальную информацию и полезные инсайты для оптимизации процессов набора и удержания сотрудников», — рассказал Кладов.

Помимо этого, в специальном разделе платформы собраны отчеты, новости и экспертные комментарии, которые помогут журналистам и работодателям оперативно ориентироваться в ситуации на рынке труда и миграционных изменениях.

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