Skillbox рассказал «Инк.» о новом технологическом сервисе Lerna PRO, позволяющем образовательным компаниям выйти на рынки СНГ, увеличить свою выручку и сосредоточиться на улучшении качества контента. Он представляет собой полный спектр поддержки развития онлайн-школ, включающую финансовые инструменты, маркетинг, продажи, аналитику и клиентский сервис.

Платформа работает в России и странах СНГ, включая Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Киргизию, Армению, Азербайджан, Таджикистан и Молдавию.

С 2023 года Lerna начала работать с внешними партнерами, и сегодня на платформе зарегистрированы более 30 онлайн-школ. Совокупный оборот школ по итогам 2024 года составил почти 1 млрд руб. До конца 2025 года компания планирует подключить более 50 образовательных проектов.

В компании отмечают, что сервис ориентирован на компании с годовой выручкой от 50 млн руб. Компании с таким уровнем устойчивы на российском рынке и заинтересованы в масштабировании, уверены в Skillbox.

Однако это не значит, что школы с меньшим оборотом не будут рассматриваться. В компании пояснили, что обычно у таких школ нет запроса на выход на новые рынки, так как они еще не исчерпали потенциал отечественного.

Кроме того, пользователи сервиса уже должны иметь готовую матрицу продуктов (например, курсы по ИТ, дизайну, маркетингу и другим направлениям) и работают в онлайн- или гибридном формате.

Lerna начала развивать инфраструктуру онлайн-образования в СНГ в 2020 году. Платформа интегрирует системы управления обучением (LMS) онлайн-школ на единую площадку, обеспечивая бесшовный переход между ними. Первым проектом, который подтвердил востребованность онлайн-обучения в СНГ, стал Skillbox.

«Наша цель — создать экосистему, где образовательные проекты могут сосредоточиться на качестве контента, а не операционных процессах», — рассказал СЕО платформы Lerna CIS Дмитрий Гавдур.

В 2025 году Lerna PRO сосредоточится на развитии платежных инструментов и аналитики. Высокая доступность кредитования снизит барьер для студентов, а внедрение алгоритмов на базе AI и Big Data поможет онлайн-школам уменьшить затраты на привлечение клиентов.

В Skillbox рассказали, что из тех, кто уже воспользовался услугой платформы, около 70% школ принадлежат к сфере дополнительного профессионального образования (ДПО) для взрослых, особенно в области цифровых профессий.

Напомним, что только в Москве за последние три года количество предприятий МСП, работающих в сфере образования, выросло на 27% и достигло более 14 тыс. Среди них владельцы частных школ, детских садов, организаторы досуговых центров и языковых курсов, репетиторы и другие.

Столичным предпринимателям доступны более чем 35 онлайн-сервисами ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), а также получить помощь в продвижении благодаря медиапроекту «Малый бизнес — большие истории».