Медиахолдинг МАЕР запускает Единую платформу цифровых коммуникаций, которая объединит интернет-СМИ, диджитал-продвижение, уличные цифровые экраны и экраны в точках притяжения аудитории в единую сеть. Основатель и генеральный директор компании Константин Майор сообщил, что месячная аудитория оператора составляет 55 млн человек.

По словам Майора, на сегодняшний день МАЕР присутствует в 84 регионах России, в состав которых входят 350 городов, а его аудитория насчитывает 55 млн человек в месяц.

«Мы создали первый в России продукт, который объединил интернет-СМИ и диджитал-продвижение, уличные цифровые экраны и экраны в точках притяжения аудитории в единую сеть, — заявил глава медиахолдинга.

Ранее МАЕР приобрел информационный холдинг 1MI, благодаря чему в него вошли общественно-политические региональные российские СМИ, такие как «Новые известия» и «Нефть и капитал», а также более 20 региональных онлайн-СМИ и почти 200 пабликов и каналов в социальных медиа.

В Единую платформу цифровых коммуникаций в марте вошли 4,2 тыс. цифровых рекламных поверхностей по всей сети пунктов СДЭК в России. Все новые точки также будут подключаться к адресной программе.

Как отметили в МАЕР, трансляция информации на экранах в логистических хабах обеспечивает доступ к целевой аудитории в моменты ее максимальной вовлеченности.

Медиаконструкции, установленные в сетях ресторанов и кафе также становятся частью Единой платформы. Вместе с сетью СДЭК это свыше 5,5 тыс. диджитал-экранов, более 300 млн посетителей в год и 950 млн визуальных контактов ежемесячно.

В 2024 году МАЕР активно развивал сеть в регионах. По словам управляющего партнера медиахолдинга Константина Острикова, в 2025 году особый акцент будет сделан на развитие в Москве.