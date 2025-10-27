На федеральной платформе открытых данных появится функция, позволяющая компаниям запрашивать необходимые наборы информации для развития и обучения систем искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Freepik

Согласно инициативе, бизнес сможет направлять запросы через платформу, обосновывая цели использования данных. По замыслу правительства, это позволит ускорить внедрение ИИ-технологий и обеспечить компаниям доступ к качественным и репрезентативным наборам информации.

В аппарате вице-премьера подчеркнули, что успешное обучение ИИ-моделей невозможно без достаточного объема достоверных данных. Для этого уже действует Единая информационная платформа национальной системы управления данными (ЕИП НСУД), обеспечивающая безопасный обмен информацией между ведомствами и регионами.

Отдельные региональные инициативы также развиваются. В частности, в Москве работает портал ai.mos.ru, на котором размещены обезличенные наборы данных из различных сфер — от медицины до транспорта. Платформа предоставляет бизнесу инструменты для запроса доступа к информации и уже доказала эффективность такого формата.

Рост интереса к ИИ и барьеры

Интерес российского бизнеса к ИИ продолжает расти, отмечает Сергей Дубровский, заместитель декана философско-социологического факультета Президентской академии. По его оценке, около 5–7% компаний — в основном банки, ритейл и промышленность — активно применяют технологии ИИ для скоринга, прогнозирования спроса и предиктивного обслуживания, снижая издержки на 20–30%.

Около 15–20% организаций находятся на стадии экспериментов, тестируя готовые решения, а 75–80% — преимущественно малый бизнес — пока только изучают потенциал технологий. Главные барьеры — нехватка компетенций, финансирования и качественных данных.

По мнению эксперта, государственная платформа способна стать «инфраструктурным катализатором» рынка: сократить цикл разработки прототипов с нескольких месяцев до недель и обеспечить равный доступ к данным для всех игроков.

Потенциал международного обмена

В правительстве также обсуждают перспективы международного обмена открытыми данными с партнерами по БРИКС и ЕАЭС. По прогнозам экспертов, к 2027–2028 годам возможен запуск пилотных проектов, а к 2030 году Россия может сформировать собственную экосистему обмена данными, основанную на принципах технологического суверенитета.

«Если проект будет реализован эффективно, Россия сможет предложить альтернативную модель обмена данными, где соблюдается баланс интересов всех участников, — отмечает Марина Холод, ведущий научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта РЭУ им. Г. В. Плеханова. — Это станет конкурентным преимуществом страны на международной арене».

Новые виражи для стартапов

По оценке экспертов, федеральная платформа открытых данных может снизить порог входа для ИИ-стартапов и малого бизнеса, которые не располагают ресурсами для самостоятельного сбора информации. Доступ к разнообразным наборам данных повысит точность моделей и ускорит разработку новых решений.

«Расширение доступа к данным повысит конкуренцию и стимулирует крупные компании активнее инвестировать в инновации», — считает Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Развитие искусственного интеллекта остается одним из приоритетов государственной цифровой политики. По словам представителей правительства, ключевая задача — создать условия для сотрудничества государства, бизнеса и научных центров при одновременном соблюдении требований к защите персональных данных и информационной безопасности.