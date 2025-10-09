В России стартовал пилот по мультибанкингу — Т-банк через технологию открытых API объединит в своем мобильном приложении дебетовые счета клиентов нескольких банков: Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка.

Freepik

Пользователи смогут видеть балансы и операции по своим счетам в разных банках на одном экране, а также переводить средства между ними без комиссии.

«Сервис работает в тестовом режиме и доступен только при согласии клиента. До конца года мы продолжим дорабатывать технологию, постепенно расширяя функционал и клиентскую базу», — отметил представитель Т-банка.

Открытые API (application programming interface) — это интерфейсы, позволяющие программам и приложениям разных банков безопасно обмениваться данными через интернет. Технология дает возможность пользователям самостоятельно разрешать передачу информации между банками и другими финансовыми организациями, включая микрофинансовые структуры и телеком-операторов.

В России развитие таких решений регулируется Банком России. В 2022 году регулятор опубликовал концепцию открытых API, предусматривающую постепенный переход на единые стандарты обмена данными между участниками финансового рынка. Полноценный запуск системы запланирован на 2026 год.

Мультибанкинг позволит клиентам видеть совокупный баланс по всем счетам, анализировать доходы и расходы по категориям, брендам или личным параметрам.

«Новый сквозной сервис включает инструменты аналитики, что позволяет в пару кликов оценить финансовое поведение клиента», — пояснил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.



В Т-банке считают, что совместная работа банков через открытые API станет серьезным толчком для развития рынка открытых финансов.

В Альфа-банке уточняют, что с каждым партнером заключается отдельное соглашение, где прописываются условия интеграции.

Сбербанк, в свою очередь, тестирует взаимодействие по открытым API с Газпромбанком, Совкомбанком и Альфа-банком, а для корпоративных клиентов — с ВТБ.