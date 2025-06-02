Страховой дом ВСК разрабатывает полис для страхования рисков перехода российских компаний с зарубежных ERP-систем на отечественные, сообщил РБК гендиректор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ) Кирилл Семион.

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Продукт, созданный по запросу НЦК ИСУ и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), покроет кибератаки, технологические сбои, ошибки сотрудников, ответственность вендоров перед заказчиком за разработку и адаптацию программного обеспечения, а также расходы на устранение последствий инцидентов. Максимальная страховая выплата составит 1,5 млрд руб.

ERP-системы, интегрирующие управление финансами, производством, продажами и HR, на треть представлены в России зарубежными решениями, такими как SAP, Microsoft и Oracle, которые с 2022 года не обновляются вендорами. Российские аналоги, включая «1С» (80% рынка), «Галактика ERP» и «Турбо ERP», в 2024 году заняли 60% рынка, показав рост на 10–12%, отметил Семион.

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Однако переход осложнен сбоями, ошибками при переносе данных и недостаточной функциональностью отечественных систем, отмечают некоторые эксперты.

Страховка минимизирует финансовые риски и ускорит переход на российские аналоги, считает глава АПКИТ Николай Комлев. Эксперт департамента страхования финансовых и профессиональных рисков страхового брокера Remind 1 Полина Вишневская прогнозирует рост спроса на полис в течение 5–10 лет, особенно на суммы до 500 млн руб.

При этом компании могут начать экономить на качественном софте, полагаясь на страховку, что увеличит число сбоев, опасается замгендиректора по науке разработчика промышленного софта «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров.