Российские власти планируют ввести специальные SIM-карты для детей до 14 лет, которые позволят родителям получать геолокацию ребенка без подачи официального заявления. При этом на таких картах будет ограничен доступ к отдельным сервисам — например, авторизация в социальных сетях будет недоступна.

Freepik

Об этом министр цифрового развития России Максут Шадаев рассказал на форуме, посвященном 15-летию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Параллельно, по его словам, на «Госуслугах» внедряется опция подтверждения смены пароля для личного кабинета при помощи другого человека. По его словам, таким образом и для старшего поколения появится возможность назначить доверенное лицо, которое через федеральный портал сможет также получить без решения суда от операторов доступ к геотрекам.

Россияне при покупке SIM-карты должны предъявлять паспорт, который выдается с 14 лет. Но некоторые операторы уже сейчас предоставляют услуги по оформлению карт для несовершеннолетних, тарифы на них включают защиту от спама и мошенничества и возможность блокировки нежелательного контента.

За рубежом аналогичных пакетов услуг именно для детей с ограниченным доступом к определенным сервисам пока не так много, чаще встречаются детские тарифы у операторов с контролем родителями или семейные аккаунты с настройками. Это может означать, что Россия движется к более жесткой цифровой защите детей.

Для бизнеса, в частности операторов связи и сервисов, такая категория SIM-карт открывает новые ниши: можно запускать специализированные продукты, дополнительные сервисы по безопасности и настройке родительского контроля. С другой стороны, придется учитывать дополнительные регуляторные требования и расходы на верификацию возраста и модерирование доступа.